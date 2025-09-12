Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Κρεμλίνο: Υπάρχει παύση στις διαπραγματεύσεις Ρωσίας - Ουκρανίας, οι Ευρωπαίοι καθυστερούν τη διαδικασία
Κρεμλίνο: Υπάρχει παύση στις διαπραγματεύσεις Ρωσίας - Ουκρανίας, οι Ευρωπαίοι καθυστερούν τη διαδικασία
Υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας, ωστόσο οι συζητήσεις έχουν διακοπεί, τόνισε ο Πεσκόφ
Η Ρωσία και η Ουκρανία βρίσκονται, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε μια «παύση» όσον αφορά τις απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ο Πεσκόφ ανέφερε ότι για την ώρα, είναι πιο σωστό να μιλάμε για «μια παύση» στις επαφές, παρά για οποιαδήποτε πρόοδο στις συνομιλίες.
«Αυτή τη στιγμή, ίσως είναι πιο σωστό να μιλήσουμε για μια παύση», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι, παρ' όλα αυτά, τα κανάλια επικοινωνίας παραμένουν ανοικτά. «Υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας, έχουν δημιουργηθεί. Οι διαπραγματευτές μας έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μέσω αυτών των καναλιών, αλλά για τώρα, ίσως θα ήταν πιο κατάλληλο να μιλήσουμε για μια παύση», συμπλήρωσε.
Αναφερόμενος στις προσδοκίες για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων, ο Πεσκόφ υπογράμμισε ότι δεν μπορεί κανείς να «φορέσει ροζ γυαλιά» και να περιμένει ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης για την Ουκρανία θα αποφέρει άμεσα αποτελέσματα. Η Ρωσία παραμένει έτοιμη για μια λύση στο ζήτημα της Ουκρανίας, ωστόσο η Ευρώπη, σύμφωνα με τον Πεσκόφ, καθυστερεί τη διαδικασία.
«Το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι καθυστερούν, είναι αλήθεια. Δεν είναι μυστικό για κανέναν», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.
