Επιτροπή του Κογκρέσου των ΗΠΑ δίνει στη δημοσιότητα πάνω από 33.000 σελίδες των φακέλων για την υπόθεση Επστάιν
Επιτροπή του Κογκρέσου των ΗΠΑ δίνει στη δημοσιότητα πάνω από 33.000 σελίδες των φακέλων για την υπόθεση Επστάιν
Η δημοσιοποίηση των εγγράφων αυτών καταγράφεται καθώς η κυβέρνηση του Τραμπ κατηγορείται για έλλειψη διαφάνειας
Πάνω από 33.000 σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες Τρίτη το βράδυ από επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, αφού περιήλθαν στην κατοχή της μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Η δημοσιοποίηση των εγγράφων αυτών, φύρδην-μίγδην, μέσω διαδικτύου, καταγράφεται καθώς η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται για έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά την υπόθεση του πλούσιου, εξαιρετικά δικτυωμένου Νεοϋορκέζου χρηματομεσίτη που πέθανε στη φυλακή το 2019, προτού δικαστεί για σειρά κακουργημάτων σεξουαλικής φύσης, με θύματα ιδίως ανήλικες.
Καθώς, έπειτα από μήνες υποσχέσεων στους οπαδούς του για εκκωφαντικές αποκαλύψεις, ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει τα πυρά να στρέφονται στην κυβέρνησή του και στον ίδιο, αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε στις αρχές Ιουλίου ότι δεν βρέθηκε κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί τη δημοσιοποίηση περισσότερου υλικού της έρευνας ή την έναρξη νέας.
Ο ρεπουμπλικάνος έχει πολλαπλασιάσει τις προσπάθειες να βάλει τέλος στην πολεμική, στρεφόμενος εναντίον ακόμη και μέρους της βάσης του.
Ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τοντ Μπλαντς, πλέον κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Δικαιοσύνης, ανέκρινε στα τέλη Ιουλίου τη φυλακισμένη συνεργό, άλλοτε σύντροφο του Τζέφρι Επστάιν, τη Γκιλέιν Μάξγουελ. Απομαγνητοφωνήσεις όσων διαμείφθηκαν δημοσιοποιήθηκαν στα τέλη Αυγούστου.
Ο θάνατος –οφειλόταν σε αυτοκτονία σύμφωνα με τις αρχές– του Τζέφρι Επστάιν τροφοδότησε αναρίθμητες θεωρίες συνωμοσίας: πολλοί θεωρούν πως δολοφονήθηκε για να αποτραπούν αποκαλύψεις για προβεβλημένες προσωπικότητες.
Ειδήσεις σήμερα:
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Ο 72χρονος με τα 980.000 ευρώ και ο Τρικαλινός που πήρε 620.000 ευρώ - Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ
Τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής που είχε μια καθαρίστρια έβαλε στο χέρι ο εγκέφαλος της κρητικής μαφίας - Διαβάστε τον διάλογό τους
Η δημοσιοποίηση των εγγράφων αυτών, φύρδην-μίγδην, μέσω διαδικτύου, καταγράφεται καθώς η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται για έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά την υπόθεση του πλούσιου, εξαιρετικά δικτυωμένου Νεοϋορκέζου χρηματομεσίτη που πέθανε στη φυλακή το 2019, προτού δικαστεί για σειρά κακουργημάτων σεξουαλικής φύσης, με θύματα ιδίως ανήλικες.
Καθώς, έπειτα από μήνες υποσχέσεων στους οπαδούς του για εκκωφαντικές αποκαλύψεις, ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει τα πυρά να στρέφονται στην κυβέρνησή του και στον ίδιο, αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε στις αρχές Ιουλίου ότι δεν βρέθηκε κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί τη δημοσιοποίηση περισσότερου υλικού της έρευνας ή την έναρξη νέας.
Ο ρεπουμπλικάνος έχει πολλαπλασιάσει τις προσπάθειες να βάλει τέλος στην πολεμική, στρεφόμενος εναντίον ακόμη και μέρους της βάσης του.
Ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τοντ Μπλαντς, πλέον κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Δικαιοσύνης, ανέκρινε στα τέλη Ιουλίου τη φυλακισμένη συνεργό, άλλοτε σύντροφο του Τζέφρι Επστάιν, τη Γκιλέιν Μάξγουελ. Απομαγνητοφωνήσεις όσων διαμείφθηκαν δημοσιοποιήθηκαν στα τέλη Αυγούστου.
Ο θάνατος –οφειλόταν σε αυτοκτονία σύμφωνα με τις αρχές– του Τζέφρι Επστάιν τροφοδότησε αναρίθμητες θεωρίες συνωμοσίας: πολλοί θεωρούν πως δολοφονήθηκε για να αποτραπούν αποκαλύψεις για προβεβλημένες προσωπικότητες.
Ειδήσεις σήμερα:
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Ο 72χρονος με τα 980.000 ευρώ και ο Τρικαλινός που πήρε 620.000 ευρώ - Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ
Τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής που είχε μια καθαρίστρια έβαλε στο χέρι ο εγκέφαλος της κρητικής μαφίας - Διαβάστε τον διάλογό τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα