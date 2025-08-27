Άγκυρα κατά Νετανιάχου για γενοκτονία Αρμενίων - Ελλήνων του Πόντου: Προσπαθεί να καλύψει τα δικά του εγκλήματα
Άγκυρα κατά Νετανιάχου για γενοκτονία Αρμενίων - Ελλήνων του Πόντου: Προσπαθεί να καλύψει τα δικά του εγκλήματα
Το τουρκικό ΥΠΕΞ απέρριψε τη δήλωση ως «ασύμβατη με τα ιστορικά και τα νομικά γεγονότα»
Πυρά κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τη δήλωσή του περί αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου, εξαπέλυσε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, απορρίπτοντας τη δήλωση ως «ασύμβατη με τα ιστορικά και τα νομικά γεγονότα».
«Η δήλωση του Νετανιάχου σχετικά με τα γεγονότα του 1915 αποτελεί μια προσπάθεια εκμετάλλευσης των οδυνηρών γεγονότων του παρελθόντος για πολιτικούς λόγους» σημειώνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.
Και προσθέτει το τουρκικό ΥΠΕΞ: «O Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράχθηκε εναντίον του παλαιστινιακού λαού, προσπαθεί να συγκαλύψει τα εγκλήματα που διέπραξε ο ίδιος και η κυβέρνησή του». «Καταδικάζουμε και απορρίπτουμε αυτή τη δήλωση, η οποία δεν συνάδει με τα ιστορικά και νομικά δεδομένα» καταλήγει η ανακοίνωση.
Μιλώντας στο podcast του επιχειρηματία και παρουσιαστή Πάτρικ Μπετ Ντέιβιντ και απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το γιατί το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων, ο Νετανιάχου είπε: «Νομίζω ότι το κάναμε. Νομίζω ότι η Κνεσέτ πέρασε σχετικό ψήφισμα», παρότι δεν έχει ψηφιστεί τέτοιος νόμος. Όταν πιέστηκε να διευκρινίσει για ποιον λόγο κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν το είχε πράξει μέχρι τώρα, ο Νετανιάχου απάντησε: «Μόλις το έκανα εγώ. Ορίστε».
Σύμφωνα με τους Times of Israel, το Ισραήλ έχει αποφύγει μέχρι σήμερα να προχωρήσει σε αναγνώριση, φοβούμενο ότι θα βλάψει τις σχέσεις του με την Τουρκία η οποία αρνείται κατηγορηματικά ότι υπήρξε γενοκτονία.
«Η δήλωση του Νετανιάχου σχετικά με τα γεγονότα του 1915 αποτελεί μια προσπάθεια εκμετάλλευσης των οδυνηρών γεγονότων του παρελθόντος για πολιτικούς λόγους» σημειώνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.
Και προσθέτει το τουρκικό ΥΠΕΞ: «O Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράχθηκε εναντίον του παλαιστινιακού λαού, προσπαθεί να συγκαλύψει τα εγκλήματα που διέπραξε ο ίδιος και η κυβέρνησή του». «Καταδικάζουμε και απορρίπτουμε αυτή τη δήλωση, η οποία δεν συνάδει με τα ιστορικά και νομικά δεδομένα» καταλήγει η ανακοίνωση.
Υπενθυμίζεται ότι ο Νετανιάχου, δήλωσε χθες για πρώτη φορά ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία που διαπράχθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων του Πόντου στις αρχές του 20ού αιώνα.
Netanyahu’nun 1915 Olaylarına Dair Açıklaması Hk. https://t.co/PMcOj1YANr pic.twitter.com/Z0T95MwGMo— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 27, 2025
Μιλώντας στο podcast του επιχειρηματία και παρουσιαστή Πάτρικ Μπετ Ντέιβιντ και απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το γιατί το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων, ο Νετανιάχου είπε: «Νομίζω ότι το κάναμε. Νομίζω ότι η Κνεσέτ πέρασε σχετικό ψήφισμα», παρότι δεν έχει ψηφιστεί τέτοιος νόμος. Όταν πιέστηκε να διευκρινίσει για ποιον λόγο κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν το είχε πράξει μέχρι τώρα, ο Νετανιάχου απάντησε: «Μόλις το έκανα εγώ. Ορίστε».
Σύμφωνα με τους Times of Israel, το Ισραήλ έχει αποφύγει μέχρι σήμερα να προχωρήσει σε αναγνώριση, φοβούμενο ότι θα βλάψει τις σχέσεις του με την Τουρκία η οποία αρνείται κατηγορηματικά ότι υπήρξε γενοκτονία.
Ειδήσεις σήμερα:
Ανησυχία για ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ
Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα στο Α' Νεκροταφείο - «Μαχητής, αξιοπρεπής και πρωτοπόρος»
Έκκληση Δαμιανού στις κυβερνήσεις Ελλάδας και Αιγύπτου: «Κινδυνεύει η ζωή μου» - Βίντεο από τα χθεσινά επεισόδια στη Μονή Σινά
Ανησυχία για ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ
Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα στο Α' Νεκροταφείο - «Μαχητής, αξιοπρεπής και πρωτοπόρος»
Έκκληση Δαμιανού στις κυβερνήσεις Ελλάδας και Αιγύπτου: «Κινδυνεύει η ζωή μου» - Βίντεο από τα χθεσινά επεισόδια στη Μονή Σινά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα