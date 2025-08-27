Αυτοκτόνησε 16χρονος μετά από συμβουλές του ChatGPT, του έδωσε αναλυτικές οδηγίες - Οι γονείς μήνυσαν την OpenAI

Ο Altman αναγνώρισε επίσης την «διαφορετική και ισχυρότερη» προσκόλληση των ανθρώπων στα AI bots, αφού η OpenAI προσπάθησε να αντικαταστήσει τις παλιές εκδόσεις του ChatGPT με το νέο, λιγότερο συκοφαντικό GPT-5 τον Αύγουστο.Οι χρήστες άρχισαν αμέσως να παραπονιούνται ότι το νέο μοντέλο ήταν πολύ «στεγνό» και ότι τους έλειπαν οι «βαθιές, ανθρώπινες συνομιλίες» του GPT-4o. Η OpenAI ανταποκρίθηκε στην αντίδραση επαναφέροντας το GPT-4o. Ανακοίνωσε επίσης ότι θα έκανε το GPT-5 «πιο ζεστό και φιλικό».Η OpenAI πρόσθεσε αυτό το μήνα νέα μέτρα προστασίας της ψυχικής υγείας με στόχο να αποθαρρύνει το ChatGPT από το να δίνει άμεσες συμβουλές σχετικά με προσωπικά προβλήματα. Προσάρμοσε επίσης το ChatGPT ώστε να δίνει απαντήσεις που αποσκοπούν στην αποφυγή πρόκλησης βλάβης, ανεξάρτητα από το αν οι χρήστες προσπαθούν να παρακάμψουν τα μέτρα ασφαλείας προσαρμόζοντας τις ερωτήσεις τους με τρόπους που εξαπατούν το μοντέλο ώστε να βοηθήσει σε επιβλαβείς αιτήσεις.