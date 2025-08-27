Το μήνυμα του Ερντογάν από το Μαντζικέρτ: Όταν βγει το ξίφος από το θηκάρι του, δεν μένει χώρος για λέξεις
«Αυτοί που χάνουν την πορεία τους και αναζητούν ξένα αφεντικά, στο τέλος θα χάσουν» προειδοποίησε ο Τούρκος πρόεδρος
«Είμαστε υπέρ του διαλόγου, όμως όταν βγει το ξίφος από το θηκάρι του δεν μένει χώρος για λέξεις». Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία που εκφώνησε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Αχλάτ για την 954η επέτειο της μάχης του Μαντζικέρτ.
Αναφερόμενος στην πορεία της χώρας προς ένα μέλλον «χωρίς τρομοκρατία» και αφού επισήμανε ότι η Τουρκία είναι «εγγυητής για τους Κούρδους στη Συρία», ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Θα βγουν κερδισμένοι αυτοί που θα στραφούν προς την Άγκυρα και τη Δαμασκό, αυτοί που θα σεβαστούν το δίκαιο της γειτονίας και της αδελφοσύνης. Αυτοί που χάνουν την πορεία τους και αναζητούν ξένα αφεντικά, στο τέλος θα χάσουν. Θα το επαναλάβω: αν το ξίφος βγει από το θηκάρι του, δεν μένει χώρος για λέξεις. Εμείς είμαστε υπέρ της μόνιμης ειρήνης, της επίλυσης των προβλημάτων με διάλογο και διπλωματία. Οι Τούρκοι, οι Άραβες και οι Κούρδοι θα συνεχίζουμε να ζούμε μαζί μέχρι την Ημέρα της Κρίσης. Ακόμα κι όταν αποσυρθούν από την ιστορία αυτοί που πίνουν το αίμα των Μουσουλμάνων εμείς θα παραμείνουμε εδώ. Θα παραμείνουμε στο Μαντζικέρτ. Ως απόγονοι του Αλπ Αρσλάν και του Σαλαντίν θα υλοποιήσουμε το όραμα για μια μεγάλη και ισχυρή Τουρκία, απαλλαγμένη από την τρομοκρατία».
