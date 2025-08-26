Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Χωρίς λύση στο Ουκρανικό, θα πάμε σε οικονομικό πόλεμο με τη Ρωσία, λέει o Τραμπ - «Δεν θέλουμε τον Γ' Παγκόσμιο»
Χωρίς λύση στο Ουκρανικό, θα πάμε σε οικονομικό πόλεμο με τη Ρωσία, λέει o Τραμπ - «Δεν θέλουμε τον Γ' Παγκόσμιο»
Δεν απέκλεισε την άσκηση πίεσης και στην Ουκρανία, γιατί, όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο Ζελένσκι δεν είναι εντελώς αθώος»
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος για «οικονομικό πόλεμο» με τη Ρωσία, εάν δεν υπάρξει πρόοδος στην επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, όπως πιέζει προς αυτή τη κατεύθυνση.
Σε δηλώσεις του την Τρίτη κατά το υπουργικό συμβούλιο είπε ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει λύση, εξετάζει μόνο οικονομικά μέτρα κατά της Ρωσίας. «Δεν θέλουμε τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο», επισήμανε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, δεν απέκλεισε ούτε την άσκηση πίεσης στην Ουκρανία, λέγοντας: «Ο Ζελένσκι δεν είναι εντελώς αθώος, και χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό».
Τα σχόλια κατά της Ουκρανίας συνεχίστηκαν με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι «η Ουκρανία νόμιζε ότι θα νικήσει. Θα νικήσεις κάποιον 15 φορές μεγαλύτερο από εσένα; Ο Μπάιντεν δεν έπρεπε ποτέ να το επιτρέψει αυτό».
Εν τω μεταξύ, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ έδωσε μια νέα ημερομηνία μέχρι την οποία οι ΗΠΑ ελπίζουν να επιλύσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία: είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025.
Και μάλιστα δεν έχασε την ευκαιρία να χαρακτηρίσει τον Τραμπ «τον καλύτερο υποψήφιο για το Νόμπελ Ειρήνης στην ιστορία»….
Σε δηλώσεις του την Τρίτη κατά το υπουργικό συμβούλιο είπε ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει λύση, εξετάζει μόνο οικονομικά μέτρα κατά της Ρωσίας. «Δεν θέλουμε τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο», επισήμανε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, δεν απέκλεισε ούτε την άσκηση πίεσης στην Ουκρανία, λέγοντας: «Ο Ζελένσκι δεν είναι εντελώς αθώος, και χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό».
Τα σχόλια κατά της Ουκρανίας συνεχίστηκαν με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι «η Ουκρανία νόμιζε ότι θα νικήσει. Θα νικήσεις κάποιον 15 φορές μεγαλύτερο από εσένα; Ο Μπάιντεν δεν έπρεπε ποτέ να το επιτρέψει αυτό».
Εν τω μεταξύ, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ έδωσε μια νέα ημερομηνία μέχρι την οποία οι ΗΠΑ ελπίζουν να επιλύσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία: είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025.
Και μάλιστα δεν έχασε την ευκαιρία να χαρακτηρίσει τον Τραμπ «τον καλύτερο υποψήφιο για το Νόμπελ Ειρήνης στην ιστορία»….
Ειδήσεις σήμερα:
«Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια»: Πενήντα χρόνια από την ιστορική φράση του Καραμανλή για τους πραξικοπηματίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: Όλοι τρέχουν για τα $500 δισ. της ανοικοδόμησης... και ο Τραμπ για τις σπάνιες γαίες - Ποια «deal» έχουν ήδη κλείσει
Γαλλία: Το αδιέξοδο «αγγίζει» τον Μακρόν που ξεμένει από πρωθυπουργήσιμους, ενώ τα spreads τραβούν την ανηφόρα
«Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια»: Πενήντα χρόνια από την ιστορική φράση του Καραμανλή για τους πραξικοπηματίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: Όλοι τρέχουν για τα $500 δισ. της ανοικοδόμησης... και ο Τραμπ για τις σπάνιες γαίες - Ποια «deal» έχουν ήδη κλείσει
Γαλλία: Το αδιέξοδο «αγγίζει» τον Μακρόν που ξεμένει από πρωθυπουργήσιμους, ενώ τα spreads τραβούν την ανηφόρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα