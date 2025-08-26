Ολοκληρώθηκε το υπουργικό συμβούλιο στο Ισραήλ, χωρίς να συζητηθεί η προσωρινή εκεχειρία στη Γάζα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ολοκλήρωσε τη συνεδρίασή του χωρίς να συζητήσει τη συμφωνία για 60ήμερη εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων που συμφώνησε η Χαμάς, σύμφωνα με τους Times of Israel.
Η συνεδρίαση διήρκεσε λιγότερο από τρεις ώρες και δεν περιλάμβανε επίσημη ψηφοφορία, σύμφωνα με το Channel 12.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό τη σκιά μιας ημέρας μαζικών διαδηλώσεων για την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των 50 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τρομοκρατικές ομάδες στη Γάζα και ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης να κλιμακώσει τον πόλεμο με την επικείμενη κατάκτηση της πόλης της Γάζας. Οι διαδηλωτές διαδήλωσαν έξω από το κτίριο όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση, στο γραφείο του πρωθυπουργού.
