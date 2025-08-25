«Νιώθω μισός χωρίς τη σύζυγό μου» κατέθεσε ο μοναδικός επιζών από το γεύμα με τα δηλητηριώδη μανιτάρια στην Αυστραλία
Κάλεσε την Πάτερσον να ομολογήσει τα εγκλήματά της, δηλώνοντας ότι της προσφέρει συγχώρεση
Με δάκρυα στα μάτια, ο μοναδικός επιζών του τραγικού γεύματος στη Βικτώρια της Αυστραλίας, όπου τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους από δηλητηριώδη μανιτάρια, κατέθεσε ότι η εγκληματική ενέργεια της Έριν Πάτερσον τον έχει αφήσει «ημιθανή».
Ο πάστορας Ίαν Γουίλκινσον, που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος και έμεινε μήνες στο νοσοκομείο μετά το δηλητήριο του Ιουλίου 2023, μίλησε με συγκλονιστικά λόγια κατά την προδικαστική ακρόαση για την καταδίκη της Έριν Πάτερσον. Η 50χρονη βρέθηκε ένοχη για τη δολοφονία της πεθεράς της Γκέιλ Πάτερσον, του πεθερού της Ντόναλντ Πάτερσον και της αδελφής της Γκέιλ, Χέδερ Γουίλκινσον, με γεύμα Beef Wellington που περιείχε δηλητηριώδη μανιτάρια.
Το δικαστήριο την έκρινε επίσης ένοχη για την απόπειρα δολοφονίας του ίδιου του Γουίλκινσον, συζύγου της Χέδερ, ο οποίος ήταν ο μόνος που επιβίωσε. Ο ίδιος, εμφανώς καταρρακωμένος, δήλωσε: «Είναι φρικτό να σκέφτομαι ότι κάποιος αποφάσισε να στερήσει τη ζωή της συζύγου μου. Χωρίς εκείνη νιώθω μισός άνθρωπος».
Ο πάστορας τόνισε ότι η απώλεια της οικογένειάς του και των πεθερικών της Πάτερσον, που χαρακτήρισε «τους πιο κοντινούς ανθρώπους του μετά τη σύζυγο και τα παιδιά του» τον έχει αφήσει βαθιά πληγωμένο. «Η ζωή μου είναι πλέον φτωχότερη χωρίς εκείνους. Με συντρίβει η ψυχρότητα και η υπολογιστική αδιαφορία με την οποία ενήργησε η Έριν. Τι παραλογισμός να πιστεύει κανείς ότι η δολοφονία είναι λύση στα προβλήματά του», είπε χαρακτηριστικά.
Παρά τον πόνο του, κάλεσε την Πάτερσον να ομολογήσει τα εγκλήματά της, δηλώνοντας ότι της προσφέρει συγχώρεση: «Την ενθαρρύνω να δεχθεί την προσφορά μου για συγχώρεση, με πλήρη εξομολόγηση και μετάνοια. Δεν της κρατώ κακία. Δεν είμαι πια το θύμα της, εκείνη είναι το θύμα της καλοσύνης μου».
Η κατηγορούμενη παρέστη αυτοπροσώπως στο δικαστήριο, σε αντίθεση με προηγούμενη συνεδρίαση που την παρακολούθησε μέσω τηλεδιάσκεψης. Η διαδικασία συνεχίζεται και αύριο, με την Πάτερσον να αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη για καθεμία από τις ανθρωποκτονίες και ποινή έως 25 ετών για την απόπειρα δολοφονίας.
Έχει περιθώριο 28 ημερών από την ημέρα της καταδίκης για να ασκήσει έφεση, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ξεκαθαρίσει αν θα το πράξει.
