Συρία και Ισραήλ σε προχωρημένες συνομιλίες για συμφωνία ασφαλείας, είπε ο Σαράα

Οποιαδήποτε συμφωνία θα βασίζεται στις γραμμές της συμφωνίας αποχώρησης του 1974 μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, που ακολούθησε τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ, είπε ο Σύρος πρόεδρος