Συρία και Ισραήλ σε προχωρημένες συνομιλίες για συμφωνία ασφαλείας, είπε ο Σαράα
Οποιαδήποτε συμφωνία θα βασίζεται στις γραμμές της συμφωνίας αποχώρησης του 1974 μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, που ακολούθησε τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ, είπε ο Σύρος πρόεδρος
Σε «προχωρημένες» συνομιλίες με το Ισραήλ για μια συμφωνία ασφάλειας βρίσκεται η κυβέρνηση της Συρίας, όπως φέρεται να ανέφερε ο Αχμέντ αλ-Σαράα την Κυριακή σε Άραβες δημοσιογράφους, σύμφωνα με το Sky News Arabic.
Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, ο Σαράα δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα βασίζεται στις γραμμές της συμφωνίας αποχώρησης του 1974 μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, που ακολούθησε τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ.
Ο Σαράα φέρεται επίσης να δήλωσε ότι, αν και δεν πιστεύει πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ, «δεν θα διστάσει να αποδεχτεί» οποιαδήποτε συμφωνία που θα ωφελεί τη Συρία και την περιοχή.
