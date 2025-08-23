Δώδεκα μετανάστες αγνοούνται στις Βαλεαρίδες - Πήδηξαν στη θάλασσα από τη λέμβο τους

Τουλάχιστον 12 μετανάστες από χώρες του Μαγρέμπ αγνοούνται αφού πήδηξαν στη θάλασσα την Παρασκευή, από ένα πλεούμενο που κατευθυνόταν στις Βαλεαρίδες Νήσους, ανακοίνωσαν οι Αρχές του ισπανικού αρχιπελάγους.Δέκα τέσσερις άνθρωποι διασώθηκαν από τη λέμβο που εντοπίστηκε σε απόσταση 58 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του νησιού Καμπρέρα. Σύμφωνα με τους διασωθέντες, 12 μετανάστες πήδηξαν στο νερό και τα ίχνη τους χάθηκαν.Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό αυτών των ανθρώπων.Από τις αρχές του έτους έχουν αυξηθεί οι αφίξεις μεταναστών από τη Βόρεια Αφρική στις Βαλεαρίδες, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας. Μέχρι τις 15 Αυγούστου είχαν φτάσει στο αρχιπέλαγος 4.323 άνθρωποι, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι οι αφίξεις ήταν 2.443, μια αύξηση κατά 77%.Αντιθέτως, οι αφίξεις μεταναστών στα Κανάρια Νησιά μειώθηκαν κατά 46%.