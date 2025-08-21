Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Αντιδράσεις στην Τουρκία με βίντεο που δείχνει τουρίστρια να κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία
Οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για την υπόθεση
Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στην Τουρκία το βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και δείχνει τουρίστρια να κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία, στην περιοχή του Νεβσεχίρ, με τις Αρχές να παρεμβαίνουν άμεσα και να ξεκινούν έρευνα για την υπόθεση.
Μετά τη δημοσιοποίηση των εικόνων, ο βουλευτής Νεβσεχίρ του κυβερνώντος κόμματος AKP, Εμρέ Τσαλιτσχάν, εξέφρασε την καταδίκη του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η σημαία είναι η τιμή μας, το φως των ματιών μας. Όποιος δεν έχει αυτή τη συνείδηση πρέπει να προειδοποιείται και να αντιμετωπίζεται άμεσα. Οι τουρίστες που φιλοξενούμε στην Καππαδοκία απολαμβάνουν πάντα τη φιλοξενία της Νεβσεχίρ, αλλά τέτοια προσβολή στις εθνικές και πνευματικές μας αξίες δεν μπορεί να γίνει ανεκτή», τόνισε.
Ο βουλευτής υπογράμμισε επίσης ότι ερευνάται η υπόθεση, διαβεβαιώνοντας ότι οι αρμόδιες Αρχές θα προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
DİREK DANSINA SORUŞTURMA— A Haber (@ahaber) August 21, 2025
🔴 Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’nın Uçhisar beldesindeki tarihi kaledeki Türk bayrağı direğinde dans gösterisi yapan yabancı uyruklu kadın turist hakkında soruşturma başlatıldı. pic.twitter.com/s14fmbCP5S
