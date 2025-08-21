Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Πόλεμος στην Ουκρανία: Απτόητη η Ρωσία, επιτέθηκε τη νύχτα με πάνω από 570 drones και 40 πυραύλους
Πόλεμος στην Ουκρανία: Απτόητη η Ρωσία, επιτέθηκε τη νύχτα με πάνω από 570 drones και 40 πυραύλους
Η Μόσχα πραγματοποίησε μια από τις σφοδρότερες επιθέσεις στην Ουκρανία από την αρχή του πολέμου
Η Ουκρανία δέχθηκε ένα από τα σφοδρότερα πλήγματα των τελευταίων μηνών, καθώς σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της χώρας, η Ρωσία επιτέθηκε με 574 drones και 40 πυραύλους μέσα σε μία μόνο νύχτα.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμπιχα, δήλωσε ότι «παρά όλες τις προσπάθειες να τερματιστεί ο πόλεμος, η Ρωσία εξαπέλυσε μια μαζική συνδυασμένη αεροπορική επίθεση εναντίον μας, προκαλώντας ζημιές σε πολιτικές και ενεργειακές υποδομές».
Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας από τους πυραύλους έπληξε εργοστάσιο αμερικανικής εταιρείας ηλεκτρονικών στη δυτική Ουκρανία, προκαλώντας θύματα και εκτεταμένες ζημιές. «Πρόκειται για μια καθαρά πολιτική εγκατάσταση που δεν έχει καμία σχέση με τον στρατό ή την άμυνα», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ρωσικά πλήγματα στοχεύουν αμερικανικές επιχειρήσεις στη χώρα.
Ο Σίμπιχα υπενθύμισε ότι νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ρωσικές επιθέσεις είχαν πλήξει τα γραφεία της Boeing στο Κίεβο, ενώ είχαν καταγραφεί ζημιές και σε άλλες ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ουκρανία.
Η νέα επίθεση θεωρείται μέρος της στρατηγικής της Μόσχας να αποδυναμώσει τις ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές της Ουκρανίας, πλήττοντας ταυτόχρονα την παρουσία διεθνών επιχειρήσεων στη χώρα. Οι ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για μία ακόμη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, καθώς οι επιθέσεις στρέφονται κατά αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων.
Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας κατάφεραν να αναχαιτίσουν μέρος των drones και των πυραύλων, ωστόσο οι επιπτώσεις παραμένουν σοβαρές, με καταστροφές σε δίκτυα ενέργειας, κτιριακές υποδομές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι έρευνες για την ακριβή καταγραφή των θυμάτων και των ζημιών συνεχίζονται.
Ειδήσεις σήμερα:
Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος
Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμπιχα, δήλωσε ότι «παρά όλες τις προσπάθειες να τερματιστεί ο πόλεμος, η Ρωσία εξαπέλυσε μια μαζική συνδυασμένη αεροπορική επίθεση εναντίον μας, προκαλώντας ζημιές σε πολιτικές και ενεργειακές υποδομές».
Contrary to all efforts to end the war, Russia undertook a massive combined air strike on Ukraine overnight.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 21, 2025
Hundreds of drones, hypersonic, ballistic, and cruise missiles on civilian and energy infrastructure.
One of the missiles struck a major American electronics… pic.twitter.com/CTRoXpsk4y
Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας από τους πυραύλους έπληξε εργοστάσιο αμερικανικής εταιρείας ηλεκτρονικών στη δυτική Ουκρανία, προκαλώντας θύματα και εκτεταμένες ζημιές. «Πρόκειται για μια καθαρά πολιτική εγκατάσταση που δεν έχει καμία σχέση με τον στρατό ή την άμυνα», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ρωσικά πλήγματα στοχεύουν αμερικανικές επιχειρήσεις στη χώρα.
Ο Σίμπιχα υπενθύμισε ότι νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ρωσικές επιθέσεις είχαν πλήξει τα γραφεία της Boeing στο Κίεβο, ενώ είχαν καταγραφεί ζημιές και σε άλλες ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ουκρανία.
Η νέα επίθεση θεωρείται μέρος της στρατηγικής της Μόσχας να αποδυναμώσει τις ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές της Ουκρανίας, πλήττοντας ταυτόχρονα την παρουσία διεθνών επιχειρήσεων στη χώρα. Οι ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για μία ακόμη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, καθώς οι επιθέσεις στρέφονται κατά αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων.
Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας κατάφεραν να αναχαιτίσουν μέρος των drones και των πυραύλων, ωστόσο οι επιπτώσεις παραμένουν σοβαρές, με καταστροφές σε δίκτυα ενέργειας, κτιριακές υποδομές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι έρευνες για την ακριβή καταγραφή των θυμάτων και των ζημιών συνεχίζονται.
Ειδήσεις σήμερα:
Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος
Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα