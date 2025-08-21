Πόλεμος στην Ουκρανία: Απτόητη η Ρωσία, επιτέθηκε τη νύχτα με πάνω από 570 drones και 40 πυραύλους

δέχθηκε ένα από τα σφοδρότερα πλήγματα των τελευταίων μηνών, καθώς σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της χώρας, ηεπιτέθηκε μεκαιμέσα σε μία μόνο νύχτα.Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας,, δήλωσε ότι «παρά όλες τις προσπάθειες να τερματιστεί ο πόλεμος, η Ρωσία εξαπέλυσε μια μαζική συνδυασμένη αεροπορική επίθεση εναντίον μας, προκαλώντας ζημιές σε πολιτικές και ενεργειακές υποδομές».Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας από τους πυραύλους έπληξε εργοστάσιο αμερικανικής εταιρείας ηλεκτρονικών στη δυτική Ουκρανία, προκαλώντας θύματα και εκτεταμένες ζημιές. «Πρόκειται για μια καθαρά πολιτική εγκατάσταση που δεν έχει καμία σχέση με τον στρατό ή την άμυνα», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ρωσικά πλήγματα στοχεύουν αμερικανικές επιχειρήσεις στη χώρα.υπενθύμισε ότι νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ρωσικές επιθέσεις είχαν πλήξει τα γραφεία τηςστο Κίεβο, ενώ είχαν καταγραφεί ζημιές και σε άλλες ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ουκρανία.Η νέα επίθεση θεωρείται μέρος της στρατηγικής της Μόσχας να αποδυναμώσει τις ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές της Ουκρανίας, πλήττοντας ταυτόχρονα την παρουσία διεθνών επιχειρήσεων στη χώρα. Οι ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για μία ακόμη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, καθώς οι επιθέσεις στρέφονται κατά αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων.Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας κατάφεραν να αναχαιτίσουν μέρος των drones και των πυραύλων, ωστόσο οι επιπτώσεις παραμένουν σοβαρές, με καταστροφές σε δίκτυα ενέργειας, κτιριακές υποδομές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι έρευνες για την ακριβή καταγραφή των θυμάτων και των ζημιών συνεχίζονται.