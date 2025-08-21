Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Τουρκικά λιμάνια ζητούν από τα πλοία να δηλώσουν ότι δεν σχετίζονται με το Ισραήλ, λέει το Reuters
Τουρκικά λιμάνια ζητούν από τα πλοία να δηλώσουν ότι δεν σχετίζονται με το Ισραήλ, λέει το Reuters
Οι τουρκικές λιμενικές αρχές έχουν αρχίσει να ζητούν ανεπίσημα εγγυητικές επιστολές που να βεβαιώνουν πως τα πλοία δεν συνδέονται με το Ισραήλ, λένε πηγές που επικαλείται το Reuters - Η οδηγία ισχύει για όλα τα λιμάνια της Τουρκίας
Νέες άτυπες οδηγίες εφαρμόζονται στα τουρκικά λιμάνια, όπου οι λιμενικές αρχές ζητούν από πράκτορες ναυτιλίας δηλώσεις ότι πλοία δεν έχουν δεσμούς με το Ισραήλ και δεν μεταφέρουν στρατιωτικά ή επικίνδυνα φορτία με προορισμό τη χώρα.
Σύμφωνα με δύο ναυτιλιακές πηγές που επικαλείται το Reuters, οι τουρκικές λιμενικές αρχές έχουν αρχίσει να ζητούν ανεπίσημα από πράκτορες ναυτιλίας εγγυητικές επιστολές που να βεβαιώνουν πως τα πλοία δεν συνδέονται με το Ισραήλ και δεν μεταφέρουν στρατιωτικό ή επικίνδυνο φορτίο με κατεύθυνση τη χώρα.
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι λιμενικές υπηρεσίες έδωσαν τις οδηγίες προφορικά, χωρίς να έχει εκδοθεί επίσημη εγκύκλιος. Μάλιστα, όπως σημειώθηκε, η οδηγία ισχύει για όλα τα λιμάνια της Τουρκίας.
Η εγγυητική επιστολή, όπως περιέγραψε δεύτερη πηγή, πρέπει να δηλώνει ότι οι πλοιοκτήτες, διαχειριστές και ναυλωτές δεν έχουν καμία σχέση με το Ισραήλ, καθώς και ότι το πλοίο δεν μεταφέρει φορτία όπως εκρηκτικά, ραδιενεργά υλικά ή στρατιωτικό εξοπλισμό με προορισμό τη χώρα.
Το υπουργείο Μεταφορών της Τουρκίας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το ζήτημα, αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα αν πρόκειται για επίσημη πολιτική ή για προσωρινό μέτρο που εφαρμόζεται σε ανεπίσημο επίπεδο.
Η εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά την απόφαση της Άγκυρας να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με το Ισραήλ, οι οποίες υπολογίζονταν σε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.
Ειδήσεις σήμερα:
Έρχεται κρησάρα για τις ΜΚΟ στο μεταναστευτικό - Πότε θα διαγράφονται από το Μητρώο, σφίγγει ο οικονομικός έλεγχος
Εξώδικα σε δύο «sites» απέστειλε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη για fake news περί αγοράς ακινήτου στο Ελληνικό
Βίντεο: Αδιανόητες σκηνές στις εξέδρες γηπέδου στην Αργεντινή - Έγδυναν Χιλιανούς οπαδούς και τους χτυπούσαν
Σύμφωνα με δύο ναυτιλιακές πηγές που επικαλείται το Reuters, οι τουρκικές λιμενικές αρχές έχουν αρχίσει να ζητούν ανεπίσημα από πράκτορες ναυτιλίας εγγυητικές επιστολές που να βεβαιώνουν πως τα πλοία δεν συνδέονται με το Ισραήλ και δεν μεταφέρουν στρατιωτικό ή επικίνδυνο φορτίο με κατεύθυνση τη χώρα.
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι λιμενικές υπηρεσίες έδωσαν τις οδηγίες προφορικά, χωρίς να έχει εκδοθεί επίσημη εγκύκλιος. Μάλιστα, όπως σημειώθηκε, η οδηγία ισχύει για όλα τα λιμάνια της Τουρκίας.
Η εγγυητική επιστολή, όπως περιέγραψε δεύτερη πηγή, πρέπει να δηλώνει ότι οι πλοιοκτήτες, διαχειριστές και ναυλωτές δεν έχουν καμία σχέση με το Ισραήλ, καθώς και ότι το πλοίο δεν μεταφέρει φορτία όπως εκρηκτικά, ραδιενεργά υλικά ή στρατιωτικό εξοπλισμό με προορισμό τη χώρα.
Το υπουργείο Μεταφορών της Τουρκίας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το ζήτημα, αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα αν πρόκειται για επίσημη πολιτική ή για προσωρινό μέτρο που εφαρμόζεται σε ανεπίσημο επίπεδο.
Η εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά την απόφαση της Άγκυρας να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με το Ισραήλ, οι οποίες υπολογίζονταν σε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.
Ειδήσεις σήμερα:
Έρχεται κρησάρα για τις ΜΚΟ στο μεταναστευτικό - Πότε θα διαγράφονται από το Μητρώο, σφίγγει ο οικονομικός έλεγχος
Εξώδικα σε δύο «sites» απέστειλε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη για fake news περί αγοράς ακινήτου στο Ελληνικό
Βίντεο: Αδιανόητες σκηνές στις εξέδρες γηπέδου στην Αργεντινή - Έγδυναν Χιλιανούς οπαδούς και τους χτυπούσαν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα