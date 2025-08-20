Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Τραμπ: Ο Νετανιάχου και εγώ είμαστε ήρωες πολέμου
Τραμπ: Ο Νετανιάχου και εγώ είμαστε ήρωες πολέμου
Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον εαυτό του «ήρωα πολέμου» για την απόφασή του να διατάξει αεροπορικές επιδρομές σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον εαυτό του «ήρωα πολέμου» για την απόφασή του να διατάξει αεροπορικές επιδρομές σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.
Συγκεκριμένα, μιλώντας το βράδυ της Τρίτης σε ραδιοφωνική εκπομπή του συντηρητικού παρουσιαστή Μαρκ Λέβιν, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του να προχωρήσει σε πλήγματα εναντίον των υπόγειων ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, τον Ιούνιο, με στόχο –όπως υποστήριξε– την εξάλειψη του προγράμματος της Τεχεράνης. «Ο Νετανιάχου είναι ήρωας πολέμου γιατί συνεργαστήκαμε» δήλωσε, για να προσθέσει αμέσως μετά: «Υποθέτω ότι είμαι και εγώ. Εγώ έστειλα τα αεροπλάνα».
Η αναφορά του προέδρου των ΗΠΑ έγινε ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέτωπος με διεθνείς νομικές συνέπειες. Από τον Νοέμβριο εκκρεμεί σε βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.
Όπως υπογραμμίζει το Politico, ο Τραμπ δεν έχει πολεμήσει ποτέ σε πραγματικό πόλεμο ούτε έχει υπηρετήσει στον στρατό. Στη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ είχε λάβει πέντε αναβολές στράτευσης, συμπεριλαμβανομένης μίας ιατρικής απαλλαγής.
Συγκεκριμένα, μιλώντας το βράδυ της Τρίτης σε ραδιοφωνική εκπομπή του συντηρητικού παρουσιαστή Μαρκ Λέβιν, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του να προχωρήσει σε πλήγματα εναντίον των υπόγειων ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, τον Ιούνιο, με στόχο –όπως υποστήριξε– την εξάλειψη του προγράμματος της Τεχεράνης. «Ο Νετανιάχου είναι ήρωας πολέμου γιατί συνεργαστήκαμε» δήλωσε, για να προσθέσει αμέσως μετά: «Υποθέτω ότι είμαι και εγώ. Εγώ έστειλα τα αεροπλάνα».
Η αναφορά του προέδρου των ΗΠΑ έγινε ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέτωπος με διεθνείς νομικές συνέπειες. Από τον Νοέμβριο εκκρεμεί σε βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.
Όπως υπογραμμίζει το Politico, ο Τραμπ δεν έχει πολεμήσει ποτέ σε πραγματικό πόλεμο ούτε έχει υπηρετήσει στον στρατό. Στη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ είχε λάβει πέντε αναβολές στράτευσης, συμπεριλαμβανομένης μίας ιατρικής απαλλαγής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα