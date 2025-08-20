Ο Τραμπ προκάλεσε αμηχανία στον αέρα: Αποκάλυψε τη σχέση παρουσιαστών του FOX και τους ρώτησε πόσα χρήματα βγάζουν, δείτε βίντεο

Η Earhardt, εκτός κάμερας, ακούστηκε να χαμογελάει ειρωνικά, ενώ ο Jones προσπάθησε ξανά να επαναφέρει τη συζήτηση στη Δευτέρα, οπότε ο Τραμπ είχε συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες.«Είμαστε πολύ χαρούμενοι, κύριε Πρόεδρε. Αλλά σοβαρά τώρα, όταν βρίσκεστε με αυτούς τους παγκόσμιους ηγέτες, είναι θέμα που απασχολεί ολόκληρο τον κόσμο», τόνισε ο Jones.Η συζήτηση συνεχίστηκε, με τον Τραμπ να παραδέχεται ότι η Ουκρανία ίσως χρειαστεί να παραχωρήσει περισσότερη γη στη Ρωσία αν θέλει να υπάρξει ειρήνη.«Αυτός είναι ένας πόλεμος και η Ρωσία είναι μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι», δήλωσε. «Είναι μια ισχυρή χώρα. Μια πολύ μεγαλύτερη χώρα.»Λίγα λεπτά αργότερα, ο Τραμπ δεν παρέλειψε να επανέλθει στο θέμα της σχέσης Earhardt – Hannity, την ώρα που ο Hurt προσπαθούσε να κλείσει τη συνέντευξη.«Πρόεδρε Τραμπ, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας – ξέρουμε ότι έχετε πολλούς πολέμους να τερματίσετε και αυτό είναι πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο», είπε με χαμόγελο, ενώ η Earhardt και ο Jones διατηρούσαν σοβαρό ύφος. «Εκτιμούμε που ήσασταν κοντά μας σήμερα το πρωί.»«Ευχαριστώ, Charlie. Και ευχαριστώ και εσένα και την Ainsley. Ελπίζω να μην σας έφερα σε δύσκολη θέση», απάντησε ο Τραμπ.Η Earhardt γέλασε, πριν του απαντήσει «Σας ευχαριστώ» η ίδια.«Υπέροχο ζευγάρι, θα το πω», συνέχισε ο Τραμπ, αγνοώντας την αμηχανία. «Είναι ένα υπέροχο ζευγάρι. Να περνάτε όλοι καλά.»Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε εκεί.Ο Hannity, 63 ετών, και η Earhardt, 48, είχαν αρχικά διαψεύσει τη σχέση τους, αλλά τον περασμένο Δεκέμβριο ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους.Και οι δύο εργάζονται στο δίκτυο επί δεκαετίες – ο Hannity από το 1996 και η Earhardt από το 2007. Η τελευταία βρίσκεται στον καναπέ του Fox & Friends από το 2009, ενώ ο Hannity παρουσιάζει το The Sean Hannity Show από το ίδιο έτος.