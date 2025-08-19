Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία - «Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει άμεσα τη βία» λέει ο Κόστα
Στην τηλεδιάσκεψη μετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Στην τοποθέτησή του ο Κόστα υπογράμμισε πως η ΕΕ στηρίζει τον ουκρανικό λαό, καθώς και τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Σε εξέλιξη βρίσκεται η τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο την ενημέρωση και τον συντονισμό για τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Στην διάσκεψη μετέχει και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Αντόνιο Κόστα Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπογράμμισε πως η ΕΕ στηρίζει τον ουκρανικό λαό, καθώς και τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουκρανία αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τους Ευρωπαίους ηγέτες το επόμενο διάστημα.
«Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει άμεσα τη βία», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η αποκλιμάκωση της σύγκρουσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ανοίξει ο δρόμος προς μια συνολική διπλωματική λύση.
Όπως σημείωσε, στην Ουάσιγκτον, οι συνομιλίες προχώρησαν σχετικά με ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, τον τερματισμό της αιματοχυσίας, τις κυρώσεις και την επιστροφή των απαχθέντων παιδιών. Η στενή συνεργασία και το έργο μας συνεχίζονται».
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η στενή συνεργασία των εταίρων συνεχίζεται.
Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στις σημερινές εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι οι ηγέτες συζητούν την πορεία που έχει σημειωθεί στις κοινές προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης στην Ουκρανία.
The video conference with the members of the European Council for a debrief on the talks regarding Ukraine began a few minutes ago.— António Costa (@eucopresident) August 19, 2025
The EU firmly supports the Ukrainian people and President @ZelenskyyUa.
Ukraine has been — and will remain — at the top of Leaders’ agendas in the… pic.twitter.com/KBNZG2nVWd
At today’s European Council convened by @eucopresident, we are discussing the progress made in our efforts for peace for Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 19, 2025
In Washington D.C. talks advanced on strong security guarantees for Ukraine, ending the bloodshed, sanctions and the return of the abducted children.…
