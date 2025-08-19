Σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία - «Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει άμεσα τη βία» λέει ο Κόστα
Σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία - «Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει άμεσα τη βία» λέει ο Κόστα

Στην τηλεδιάσκεψη μετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Στην τοποθέτησή του ο Κόστα υπογράμμισε πως η ΕΕ στηρίζει τον ουκρανικό λαό, καθώς και τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία - «Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει άμεσα τη βία» λέει ο Κόστα
Σε εξέλιξη βρίσκεται η  τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο την ενημέρωση και τον συντονισμό για τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Στην διάσκεψη μετέχει και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Αντόνιο Κόστα Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπογράμμισε πως η ΕΕ στηρίζει τον ουκρανικό λαό, καθώς και τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουκρανία αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τους Ευρωπαίους ηγέτες το επόμενο διάστημα.

«Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει άμεσα τη βία», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η αποκλιμάκωση της σύγκρουσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ανοίξει ο δρόμος προς μια συνολική διπλωματική λύση.


Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στις σημερινές εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι οι ηγέτες συζητούν την πορεία που έχει σημειωθεί στις κοινές προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης στην Ουκρανία.

Όπως σημείωσε, στην Ουάσιγκτον, οι συνομιλίες προχώρησαν σχετικά με ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, τον τερματισμό της αιματοχυσίας, τις κυρώσεις και την επιστροφή των απαχθέντων παιδιών. Η στενή συνεργασία και το έργο μας συνεχίζονται».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η στενή συνεργασία των εταίρων συνεχίζεται.

