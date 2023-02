Χιλιάδες παιδιά στους νεκρούς από τους φονικούς σεισμούς σε Τουρκία και Συρία

a mother with a six-month-old child was rescued from the rubble. in Hatay Turkey today after more than 30 hours . Good work rescue 👍🌺🌺❤️ #turkey #earthquake #Syria #TurkeyQuake #earthquakeinturkey #Syrie pic.twitter.com/ONGgVwE2L3

Seismologists say Monday's earthquake took place in a complex junction of faults that was long overdue for a big one. The destructive shaking was spread across many kilometers. https://t.co/9yx1qfKpBn

«Οι καταστροφές σχολείων, ιατρικών εγκαταστάσεων και νοσοκομείων θα έχουν επιφέρει σημαντικά πολλούς θανάτους παιδιών», έγραψε από τη μεριά του το πρακτορείο Reuters.Ανάμεσα στους ευάλωτους από το πιο ισχυρό - όπως τον χαρακτηρίζουν οι ειδικοί - σεισμό του τελευταίου αιώνα οι Σ. Έφυγαν από τον εμφύλιο που μαίνεται για πάνω από μια δεκαετία στη χώρα τους και συνάντησαν έναν άλλον πόλεμο.Τουλάχιστοναπό τις φονικές δονήσεις και τους μετασεισμούς που είχαν επίκεντρο στη γειτονική Τουρκία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές και τα σωστικά συνεργεία.Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Sana μετέδωσε ότι στις επαρχίες του Χαλεπίου, της Λαττάκειας, της Χάμας, του Ιντλίμπ και της Ταρτούς, περιοχές που ελέγχονται από το συριακό καθεστώς, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 812 και οι τραυματίες 1.449.Σύμφωνα εξάλλου με τα Λευκά Κράνη, τη μη κυβερνητική οργάνωση διασωστών που δραστηριοποιείται στις περιοχές που ελέγχονται από τους αντικαθεστωτικούς αντάρτες, οι νεκροί στη βορειοδυτική Συρία είναι τουλάχιστον 900 και οι τραυματίες ξεπερνούν τους 2.300. Οι αριθμοί αυτοί αναμένεται ότι «θα αυξηθούν δραματικά», προειδοποίησε η οργάνωση.Αγωνία επικρατεί ακόμη για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί νωρίτερα για σημαντική άνοδο τις επόμενες ώρες που θα μπορούσε ενδεχομένως να φτάσει τουςΣεισμός αντίστοιχης έντασης στην περιοχή είχε σκοτώσει, το 1999, τουλάχιστονΣύμφωνα, πάντως, με το Reuters περί ταέχουν επηρεαστεί από τον σεισμό.«Ακούγονται ήχοι αλλά κανένας δεν βγαίνει έξω», λέει ο Ντενίζ κρατώντας με τα χέρια του το κεφάλι του και διαμαρτύρεται για την έλλειψη προσπαθειών διάσωσης τυχόν εγκλωβισμένων στα χαλάσματα κτιρίων που κατέρρευσαν μετά τον σεισμό σε Τουρκία και Συρία με χιλιάδες νεκρούς.Φωνές που καλούν απεγνωσμένα σε βοήθεια ακούγονται μέσα από τα συντρίμμια κτιρίων στην παράκτια επαρχία της Μεσογείου, την Χατάι, εκεί όπου σεισμόπληκτοι προσπαθούν να ζεσταθούν στο ύπαιθρο ανάβοντας φωτιές υπό βροχή και πολικό ψύχος., η οποία συνορεύει στα βορειοδυτικά με την Συρία, είναι η περισσότερο πληγείσα επαρχία της Τουρκίας μεΟι κάτοικοί της εκφράζουν παράπονα για την ανεπαρκή ανταπόκριση των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ενώ οι ίδιοι οι διασώστες υποστηρίζουν ότι δυσκολεύτηκαν πολύ να εξασφαλίσουν εξοπλισμό.Ο Ντενίζ ξεσπάει σε κλάματα δείχνοντας ένα κτίριο που έχει καταρρεύσει μέσα στο οποίο έχουν εγκλωβιστεί οι γονείς του περιμένοντας τα σωστικά συνεργεία.«Καταστραφήκαμε, καταστραφήκαμε. Θεέ μου! Φωνάζουν για βοήθεια. Λένε 'Σώστε μας', αλλά δεν μπορούμε να τους σώσουμε. Πώς μπορούμε να τους σώσουμε; Δεν έχει έρθει κανένας από το πρωί», λέει ο Ντενίζ.Μόνο στην Χατάι, περισσότερα από 1.200 κτίρια έχουν καταστραφεί, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Φαρετίν Κότσα.Οι ομάδες διάσωσης στην επαρχία διαμαρτύρονται για την έλλειψη εξοπλισμού, ενώ σεισμόπληκτοι σταματάνε αυτοκίνητα στον δρόμο και ζητούν εργαλεία για να απομακρύνουν οι ίδιοι τα χαλάσματα.Η κυβέρνηση κήρυξε «συναγερμό επιπέδου 4» μετά τον σεισμό ζητώντας διεθνή βοήθεια, αλλά δεν κήρυξε την μεγαλύτερη κατάσταση συναγερμού που θα οδηγούσε σε μαζική κινητοποίηση του στρατού.Στην πρωτεύουσα της Χατάι, την Αντάκια, όπου δεκαώροφα κτίρια κατέρρευσαν ολοκληρωτικά, δημοσιογράφοι του Reuters είδαν προσπάθειες διάσωσης να βρίσκονται σε εξέλιξη σε έναν από τους δεκάδες σωρούς από συντρίμμια.