Μπαχάμες: Καρχαρίας κατασπάραξε 58χρονη μπροστά στην οικογένειά της

Τραγικό θάνατο βρήκε μία γυναίκα στις Μπαχάμες έπειτα από επίθεσηΗ 58χρονη, από την Πενσυλβάνια, δέχτηκε επίθεση κοντά στο Γκριν Κέι, αφού είχε κλείσει μια εκδρομή με την οικογένειά της στο νησί New Providence. Εκπρόσωπος της Αστυνομίας είπε ότι μέλη της οικογένειας της γυναίκας είδαν έναν καρχαρία να της επιτίθεται, σε μια περιοχή μόλις μισό μίλι από όπου μια 21χρονη Αμερικανίδα έχασε τη ζωή από επίθεση καρχαρία το 2019.Σύμφωνα με το Sky News, η οικογένεια ήταν σε ένα ταξίδι κρουαζιέρας επτά διανυκτερεύσεων στο Royal Caribbean's Harmony of the Seas το οποίο αναχώρησε από τη Φλόριντα την Κυριακή. Η γυναίκα υπέστη τραύματα στο πάνω μέρος του σώματός της και ανασύρθηκε από το νερό από μέλη της οικογένειάς της και εργαζόμενους στην τουριστική εταιρεία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στο New Providence όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.Το τραγικό περιστατικό σημειώνεται ένα μήνα αφότου ένα οκτάχρονο αγόρι από τη Βρετανία επέζησε από επίθεση καρχαρία στις Μπαχάμες.