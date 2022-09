Onlyfans: Σαρώνει η πλατφόρμα των… πορνοστάρ της διπλανής πόρτας

Τιµ Στόκλεϊ: Ο 39χρονος µε δάνειο 10.000 λιρών έφτιαξε ένα Μέσο που θεωρείται κοιτίδα για τους πορνοστάρ της διπλανής πόρτας και στο οποίο καθηµερινά εγγράφονται περί τους 500.000 νέους συνδροµητές

Τζούλια Αλεξανδράτου: Ενώ οι υπόλοιποι συνωστίζονται στο Instagram κάνοντας τάματα στον αλγόριθμο για να αβγατίσουν τους followers τους, η βετεράνος Σταρ Ελλάς και πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών όχι μόνο έχει περάσει στην εποχή του OnlyFans, αλλά υποσχέθηκε να πουλήσει εκεί την εγκυμοσύνη της

Cardi B: Το 2021 η Αμερικανίδα ράπερ σκανδάλισε τα χρηστά ήθη με την απόφασή της να περάσει το κατώφλι του κοινωνικού δικτύου. Δεν ίδρωσε το αυτί της, αλλά γέμισε ο τραπεζικός λογαριασμό της με μηνιαίες εισροές 9,34 εκατ. δολαρίων.

Κάρμεν Ελέκτρα: Η 50χρονη ηθοποιός έγινε προσήλυτη του OnlyFans μόλις τον περασμένο Μάιο και δηλώνει ενθουσιασμένη. Νιώθει ότι έχει η ίδια την ευθύνη του εαυτού και της εικόνας της, αλλά και αδιαμεσολάβητη, άφιλτρη επικοινωνία με τους fans της

Μπέλα Θορν: Η 24χρονη ηθοποιός θεωρείται ανεπίσημη πρέσβειρα της πλατφόρμας. Η είσοδός της το 2020 στο OnlyFans ήταν πανηγυρική, αφού κατάφερε να συγκεντρώσει έσοδα 2 εκατ. δολαρίων μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες

Τον Μάρτιο του 2020 υπήρχε διάχυτη και έμοιαζε μάλλον ακλόνητη η υποψία ότι όλα θα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Η πανδημία ήταν η νέα κανονικότητα και, για να χρησιμοποιήσουμε ναυτικούς όρους, η ανθρωπότητα ήταν καταδικασμένη να πλεύσει σε αχαρτογράφητα νερά και μάλιστα δίχως την παραμικρή οδηγία προς ναυτιλλομένους. Υπήρχαν βέβαια και κάποιοι, λίγοι και μάλλον μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, που υποδέχτηκαν τον κατ’ οίκον εγκλεισμό και την κοινωνική αποστασιοποίηση ως μάννα εξ ουρανού.Ενας εξ αυτών ήταν ο Τιμ Στόκλεϊ ή αλλιώς ο άνθρωπος που εφηύρε το πιο σκανδαλιστικό -αλλά σε όρους βασικού ανθρώπινου ενστίκτου το πιο πρακτικό, αν όχι χρήσιμο- μέσο κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή το OnlyFans. Η πλατφόρμα, που εύλογα έχει εγκατασταθεί στο συλλογικό ασυνείδητο ως διαδικτυακή «Μέκκα της πορνογραφίας», θεωρείται κοιτίδα των πορνοστάρ της διπλανής πόρτας, έχει εκατομμύρια ορκισμένους θιασώτες και μιλιούνια πύρινους τιμητές και οφείλει εν πολλοίς την άνθηση και κυρίως τη γιγάντωσή της στη νοητή τομή που έκανε στον κόσμο η πανδημία του κορωνοϊού. Μέσα σε μόλις δώδεκα μήνες, από τον Μάρτιο του 2020 έως τον ίδιο μήνα του 2021, η εταιρεία Fenix International που διαφεντεύει τοανακοίνωσε αύξηση καθαρών κερδών κατά 390 εκατ. δολάρια ενώ εκθετική ήταν η αύξηση και των δημιουργών που βρήκαν ένα φιλόξενο κονάκι για το περιεχόμενό τους.Σήμερα οι content creators του OnlyFans υπολογίζονται στο 1,2 εκατομμύριο παγκοσμίως. Και, ναι, οι περισσότεροι πουλάνε τα τρίσβαθα της ιδιώτευσής τους, τα οποία έχουν ομολογουμένως ζήτηση, αν λάβει κανείς υπόψη τον ισχυρισμό της πλατφόρμας ότιΕνας μέσος νους γνωρίζει το OnlyFans ως ορμητήριο των όπου Γης πορνοστάρ δωματίου. Η ίδια η πλατφόρμα, όμως, χωρίς να αποτάσσεται μετά βδελυγμίας αυτή την πλευρά της, καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες να αποδείξει πως δεν καταλαμβάνει διαδικτυακό χώρο αποκλειστικά και μόνο για περιεχόμενο NSFW (βλ. Not Safe For Work, ελληνιστί όχι ασφαλές για το εργασιακό περιβάλλον). Συνεργάζεται με γυμναστές, σεφ, μάγειρες, ψυχολόγους και στυλίστες, style coaches, life coaches, fitness coaches και όλων των λογιών τους new age καθοδηγητές, σχεδιαστές μόδας, μοντέλα, make up artists, αθλητές, ταξιδευτές, ακόμα και σκακιστές, αλλά και celebrities προκειμένου να αμβλύνει τις εντυπώσεις και να επιστρέψει τρόπον τινά στις ρίζες της. Μέχρι και η Μέγκαν Φοξ αναρωτήθηκε πρόσφατα αν έχει έρθει η στιγμή να καταλάβει την απάτητη για την ίδια κορυφή του OnlyFans.Οταν ο 39χρονος σήμερα Τιμ Στόκλεϊ, ένας τυχοδιώκτης της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, ξεκίνησε να δουλεύει πάνω στο εν λόγω project δεν είχε κατά νου πως το γυμνό, που είναι το νέο ντυμένο, θα του πρόσφερε μια θέση στις λίστες των πολυεκατομμυριούχων που συντάσσουν κάθε χρόνο οι δημοσιογράφοι του οικονομικού Τύπου. Ο γεννημένος στο Εσεξ Τιμ Στόκλεϊ είχε δύο παιδικούς ήρωες: τον Τομ Μπρέιντι, σούπερ σταρ του NFL και σύζυγο του βραζιλιάνικου υπερόπλου του μόντελινγκ, δηλαδή της Ζιζέλ, και τον Γουόρεν Μπάφετ. Στον πρώτο μάλλον δεν κατάφερε να μοιάσει, αν κρίνει κανείς από το δέμας του, ωστόσο τις επιχειρηματικές συμβουλές του δεύτερου μάλλον κατάφερε κουτσά στραβά να τις αξιοποιήσει καπαρώνοντας για τον εαυτό του ένα γενναίο κομμάτι από την πίτα της οικονομίας των startups εταιρειών.Παρότι είχε ασχοληθεί και στο παρελθόν ανεπιτυχώς με τα πορνογραφικά sites, ο Στόκλεϊ αποφάσισε το 2016, όταν και λάνσαρε το OnlyFans, να καμωθεί τον Ρομπέν των Δασών για τους απειράριθμους δημιουργούς περιεχομένου της οικουμένης που έως τότε διέθεταν το ταλέντο και τα επιτεύγματά τους δωρεάν στα κατεστημένα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook και το Twitter. Ο μόνος τρόπος για να έβγαζαν χρήματα από εκεί ήταν μέσω συνεργασιών με τρίτους για τοποθέτηση και προώθηση προϊόντων. Γι’ αυτό και ο ίδιος επέλεξε ένα συνδρομητικό μοντέλο όπου καθένας θα μπορούσε να γίνει κοινωνός του πρωτότυπου περιεχομένου καταβάλλοντας μια συνήθως μικρή συνδρομή, το 80% της οποίας μάλιστα θα κατέληγε στον δημιουργό.Με μαγιά ένα δάνειο 10.000 βρετανικών λιρών από τον μεγαλοτραπεζίτη πατέρα του και τη βοήθεια του αδελφού του, ο Στόκλεϊ από την κουζίνα του σπιτιού του ξεκίνησε να δουλεύει πάνω στο τόσο ουτοπικό που καταντούσε υλοποιήσιμο επιχειρηματικό πλάνο. Μάλιστα, στις πολλές συνεντεύξεις που παραχώρησε όταν το όνομά του έγινε γνωστό τοις πάσι χάρη στη δυσθεώρητη επιτυχία του διαρρήγνυε τα ιμάτιά του πως το OnlyFans ποτέ δεν στόχευσε μια συγκεκριμένη αγορά δημιουργών περιεχομένου. Οποιος έφτιαχνε οτιδήποτε πρωτότυπο, μπορούσε να το ανεβάσει, αρκεί να τηρούσε τον βασικό κανόνα της πολιτικής της πλατφόρμας, να ήταν δηλαδή άνω των 18 ετών. Πολλοί θεωρούν το ηλικιακό κατώφλι το κλειδί για τη διείσδυση και την επιτυχία του OnlyFans, το περιβάλλον του οποίου θυμίζει αισθητικά αλλά και χρηστικά τις ιουρασικές ημέρες του Διαδικτύου.Ενώ το Instagram και το Facebook ακολουθούν συχνά με περίσσια υποκρισία και φαρισαϊσμό αυστηρές πολιτικές αναφορικά με όσα μπορούν να ανεβάζουν οι χρήστες στο προφίλ τους, λογοκρίνοντας ακόμα και φωτογραφίες έργων τέχνης, το OnlyFans, έχοντας ως δεδομένο ότι όσοι περνούν στα ενδότερα της κοινότητας είναι ενήλικοι, μπορεί να ακολουθεί πιο ελευθεριακές πρακτικές.Οι δημιουργοί οφείλουν πλέον να ταυτοποιούνται με selfie φωτογραφία στην οποία κρατούν σε εμφανές σημείο κάποιο επίσημο κρατικό έγγραφο (π.χ. ταυτότητα ή διαβατήριο) ενώ οι χρήστες προαπαιτείται να συμπληρώνουν τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας τους, ακόμα κι αν δεν έχουν σκοπό να γίνουν συνδρομητές σε κάποιον λογαριασμό και απλώς επιθυμούν να απολαύσουν το δωρεάν περιεχόμενο που κάποιοι δημιουργοί διαθέτουν. Βέβαια, έχοντας κανείς καταχωρημένη την κάρτα του μπορεί να προβεί πολύ ευκολότερα σε αυθόρμητες αγορές της στιγμής πληρώνοντας από 4,99 έως 49,99 δολάρια για να παρακολουθήσει κάθε είδους πρωτότυπο περιεχόμενο. Και όταν λέμε «κάθε είδους» το εννοούμε. Μπορεί κανείς να μάθει καινούριες συνταγές, να εξασκηθεί σε στάσεις γιόγκα που θα τον κάνουν να νιώσει πιο άβολα κι από τον γόρδιο δεσμό ή απλώς να χαζέψει τα πόδια της Blac Chyna.Η πρώην στρίπερ που έγινε ράπερ, για να γίνει αργότερα κορίτσι του Ρομπ Καρντάσιαν, αδελφού των διάσημων αδελφών, και να καταλήξει μιντιακή περσόνα, δηλαδή μαϊντανός, χρεώνει 19,99 δολάρια τον μήνα για όσους θέλουν να απολαύσουν βίντεο και φωτογραφίες των ποδιών της. Γιατί να μην το κάνει εφόσον υπάρχει κοινό που δίνει γην και ύδωρ για το προϊόν της; Η 34χρονη ιντερνετική περσόνα ήταν η πλέον κερδισμένη από το OnlyFans για το 2021 κάνοντας μηνιαίο ταμείο 20 εκατ. δολαρίων! Την ακολούθησε η ηθοποιός Μπέλα Θορν με μηνιαίο εισόδημα 11 εκατ. δολαρίων, ενώ τρίτη στην κατάταξη ήταν η Cardi B με 9 εκατ. δολάρια. Καθόλου άσχημα δηλαδή, ειδικά αν έχει κανείς κατά νου πως η τελευταία απλώς μοιραζόταν στιγμές από την καθημερινότητά της και όχι πορνογραφικό περιεχόμενο.Μπορεί οι αριθμοί να είναι εντυπωσιακοί και τα κέρδη ουρανομήκη για τους δημιουργούς, όμως αφορούν μόλις ένα πενιχρό ποσοστό τους - περίπου το 1% των εγγεγραμμένων, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία. Ενας μέσος χρήστης κερδίζει μόλις και μετά βίας 180 δολάρια τον μήνα. Ωστόσο, με αρκετή δουλειά (ανταλλαγές μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο με τους followers, συνέπεια στην παραγωγή νέου υλικού, φιλοδωρήματα από τους χρήστες) και προώθηση στα άλλα κοινωνικά δίκτυα μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές μεροκάματο ή έστω να τσοντάρει στο εισόδημά του.Εννοείται ότι το OnlyFans -ειδικά την περίοδο των lockdowns- λειτούργησε ως διέξοδος για τους σεξεργάτες, για τους οποίους το επί πληρωμή σεξ είναι ο βασικός τρόπος βιοπορισμού τους. Είναι κοινό μυστικό (άρα όχι τόσο μυστικό) ότι το Twitter χρησιμοποιείται ως ο βασικός δίαυλος επικοινωνίας των δημιουργών του OnlyFans. Ο τρόπος που λειτουργεί η πλατφόρμα είναι μάλλον απαρχαιωμένος και καμία σχέση δεν έχει, λόγου χάρη, με τον αλγόριθμο του TikTok, που αυτόματα προωθεί τα πιο δημοφιλή βίντεο σε followers και μη. Εκτός από τρολ, ψεύτικους λογαριασμούς, #cancel απ’ το πανέρι και καντάρια hate speech, το κοινωνικό δίκτυο που λάνσαρε το 2006 ο Τζακ Ντόρσεϊ βρίθει και πορνογραφικού περιεχομένου. Είναι ο ευκολότερος και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τους δημιουργούς του OnlyFans να προωθήσουν τη δουλειά τους μέσω φωτογραφιών ή preview βίντεο λίγων δευτερολέπτων που λειτουργούν σαν τελάλης του πλήρους και αλογόκριτου περιεχομένου που μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος στο OnlyFans. Για να καταλάβει κανείς τη νευραλγική σημασία που έχει η πλατφόρμα για την οικοτεχνία του πορνό, φτάνει να θυμηθεί τι συνέβη πέρυσι το καλοκαίρι, όταν ο Στόκλεϊ ανακοίνωσε την απόφασή του να απαγορεύσει διά ροπάλου τη διακίνηση πορνογραφικού υλικού.Ο Βρετανός δημιουργός του Μέσου ισχυρίστηκε τότε ότι οδηγήθηκε στην εν λόγω απόφαση έπειτα από πιέσεις τραπεζικών ιδρυμάτων, παρόχων ηλεκτρονικών πληρωμών και χρηματοδοτών. Επειτα από έξι ημέρες και μετά τις λάβρες αντιδράσεις των δημιουργών, ο Στόκλεϊ αναθεώρησε την απόφασή του και η απαγόρευση που θα είχε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου του 2021 δεν εφαρμόστηκε ποτέ.Λίγες εβδομάδες μετά και ύστερα από μια συνέντευξη στους «Financial Times», όπου εξηγούσε τα κίνητρα και τους λόγους της απόφασης που δεν ίσχυσε ποτέ, ο δημιουργός του OnlyFans παραιτήθηκε από τη θέση του CEO. Ζούμε σε καιρούς διαφορετικότητας και συμπερίληψης, οπότε ήταν μάλλον λογικό και αναμενόμενο να τον διαδεχθεί μια γυναίκα. Από τον Δεκέμβριο του 2021 της εταιρείας που το περιοδικό «Time» περιλαμβάνει στις 100 πιο επιδραστικές του κόσμου ηγείται η Αμερικανοϊνδή Αμραπάλι Γκαν.Η millennial CEO ακολουθεί μια εξωστρεφή και μάλλον ιλουστρασιόν πολιτική εστιάζοντας και προωθώντας τη δημιουργική πλευρά της κοινότητας του OnlyFans, συμπράττοντας με σχεδιαστές μόδας, μοντέλα, τραγουδιστές, μουσικούς και όλων των ειδών τους επιδραστικούς και τις υποδιαιρέσεις τους. Ναι, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η φωτεινή και δημιουργική πλευρά του OnlyFans λειτουργεί ως προκάλυμμα για την κατάλληλη μόνο για ενηλίκους πλευρά του. Και μπορεί να είχε και δίκιο. Από την άλλη, το OnlyFans παραμένει, έστω στις προθέσεις του, ένα φιλελεύθερο Μέσο. Καθένας μπορεί να πουλήσει και να αγοράσει. Από πνευματική δημιουργία μέχρι απλώς τη σάρκα του. Αλλά ποιο νόμισμα δεν έχει δύο όψεις;