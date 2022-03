Πόλεμος στην Ουκρανία – Μενέντεζ: Ο Πούτιν έκανε το πιο μεγάλο στρατηγικό λάθος της ζωής του

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ως το πιο μεγάλο στρατηγικό λάθος που έχει κάνει ποτέ οχαρακτήρισε ο Αμερικανός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ την εισβολή στην Ουκρανία.Μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών στην Ουάσινγκτον, το βράδυ της Δευτέρας, οσημείωσε ότι «καμία ευρωπαϊκή χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ δεν θα επιτρέψουμε να δεχθεί επίθεση, όχι μόνο γιατί το επιβάλλει η ίδια η συμφωνία, αλλά και για λόγους ηθικής. Η μόνη φορά στα 75 χρόνια του ΝΑΤΟ που κάποια χώρα- μέλος δέχθηκε επίθεση ήταν οι ΗΠΑ την 11η Σεπτεμβρίου». Παράλληλα, ανέφερε ότι το ΝΑΤΟ είναι πιο δυνατό από ποτέ και πως η Ευρώπη αφυπνίστηκε.Ο γερουσιαστής, που είναι πρόεδρος της, καλωσόρισε την απόφαση της Γερμανίας για αύξηση των δαπανών για την άμυνα στο 2% τουενώ ανέφερε ότι η ενίσχυση τουείναι ο καλύτερος τρόπος για να πετύχουμε τον στόχο της ευρωπαϊκής άμυνας.Παράλληλα, σχολίασε και το ζήτημα τωνΌπως είπε, δεν βλέπει να παίρνει η άγκυρα F16m, καθώς η έγκριση των εξοπλιστικών περνά από επιτροπή στη Γερουσία, ενώ πρόσθεσε με νόημα ότι η επίθεση γοητείας δεν πιάνει.επανέλαβε τις βαθιά φιλελληνικές του θέσεις, όχι απλά σε σχέση με τηναλλά γενικά σε θέματα αρχών και αξιών. «Αν ήταν να κάνω προβολή στο μέλλον και να το επιλέξω για τα παιδιά μας, και χωρίς να υπάρχει τότε η επιτακτικότητα τής στιγμής, θα προτιμούσα να μην κοιτάζω προς την μεριά της Βενεζουέλας, του Ιράν και άλλων τέτοιων χωρών, θα επέλεγα συμμάχους όπως η Ελλάδα και το Ισραήλ» είπε.Η παρέμβαση Μενέντεζ έγινε στην Ουάσινγκτον, όπου χθες ξεκίνησε το 3ο Συνέδριο για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, που διοργανώνει το. Την πρώτη ημέρα του διημέρου πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με σημαντικούς οργανισμούς και funds των ΗΠΑ όπως το Center of American Progress, το American Jewish Committee, το Fletcher School του πανεπιστημίου Tufts, to National Endowment for Democracy, το German Marshall Fund, to American Enterprise Institute και το Foundation for Defense of Democracies.Το δείπνο πραγματοποιήθηκε παρουσία του απερχόμενου πρέσβη στην Ελλάδααλλά και του επόμενου πρέσβη στη χώρα μας,ενώ συμμετείχαν μεταξύ άλλων, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών,με χαιρετισμό, o Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας,ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,η Κυβερνήτης της California, Ελένη Kουναλάκης, η Βοηθός Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ,η Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ,ο ελληνικής καταγωγήςμέλος του αμερικανικού Κογκρέσου, ο Πρόεδρος του National Endowment for Democracy, Damon Wilson, η Πρόεδρος του αμερικανικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και της παγκόσμιας ομοσπονδίας Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας,ο ναύαρχος ε.α. του Ναυτικού των ΗΠΑ,κα.