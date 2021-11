Ηρώ Κόβα: Ποια ήταν η σύζυγος του ανθρώπου πίσω από τα διάσημα ξυραφάκια της Bic

Η δεύτερη σεζόν της πιο περίεργης, αστείας, ειλικρινούς και ιδιότυπης σειράς ντοκιμαντέρ «How to with John Wilson» είναι εδώ, από το Vodafone TV .

Είναι ένα όμορφο ανοιξιάτικο απόγευμα στις αρχές της δεκαετίας του ‘70 και μια όμορφη νεαρή κοπέλα, κατεβαίνει από τοπρος την Ηρώδου Αττικού. Στον δρόμο ακούει διάφορα σφυρίγματα και επιφωνήματα θαυμασμού από άνδρες, αλλά η αστική της καταγωγή υπερέχει και συνεχίζει ανέκφραστη την διαδρομή προς το σπίτι της.Λέγεταιείναι περίπου είκοσι ετών και ιδιαίτερα γοητευτική, περιζήτητη από τότε στους κοσμικούς κύκλους της Αθήνας, από τους οποίους δεν έλειπε ποτέ μέχρι πριν τρία χρόνια.Σήμερα ηέφυγε μετά από μάχη με τον καρκίνο, την οποία έχασε βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια της και τους φίλους που είχαν ζήσει όμορφες στιγμές μαζί της. Στιγμές γεμάτες από την έντονη προσωπικότητα μιας γυναίκας, που συζητήθηκε πολλές φορές χωρίς η ίδια να δίνει καμία σημασία σε αυτό, αφού πάντα έκανε αυτό που ήθελε.Πιθανότατα η πρώτη εντύπωση που θα σχημάτιζε κάποιος που θα γνώριζε για πρώτη φορά την κυρία Ηρώ Κόβα είναι ότι διακατεχόταν από μια αίσθηση ανωτερότητας λόγω αστικής καταγωγής, την οποία όμως άφηνε πάντα να διαχέεται με στυλ. Η -για πολλούς- λεπτή της ειρωνεία ταυτιζόταν απόλυτα με το στυλ της όταν έκανε την είσοδό της σε κάποιο κοσμικό event κουβαλώντας πάνω της μια ιδιοσυγκρασία Αγγλίδας γαλαζοαίματης.Ήταν μια γυναίκα που η μαγειρική, όπως έλεγε σε φίλες της, παρέμενε πάντα μια άγνωστη λέξη, ενώ της ήταν αδιανόητο να βγει για ψώνια η βόλτα χωρίς τον σοφέρ της.Η φράση της «Ένα πράγμα με κάνει πάντα να κλαίω, η αρρώστια και η κακοτυχία ενός παιδιού» που είχε πει σε συνέντευξη της φανέρωνε πόσο ευαίσθητη ήταν η επί σειρά ετών γραμματέας και αντιπρόεδρος τηςΗ οικογένεια Κόβα μόνο τυχαία δεν είναι. Η γνώριμή μας από τις φιλανθρωπικές δραστηριότητές της Ηρώ Βετοπούλου-Κόβα είναι μια γνήσια αριστοκράτισσα. Αρσακειάδα κατά τα μαθητικά της χρόνια, είναι κόρη του βιομήχανου που κατασκεύαζε τη δεκαετία του 1960-’70 τα ξυραφάκια «».Μεγαλωμένη στην οδό Ηρώδου του Αττικού, αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της υψηλής κοινωνίας, διαθέτοντας γνωριμίες με επιφανείς οικογένειες της εποχής όπως τους Σερπιέρη, Λεβίδη και Καρέλλα. Νεαρή κοπέλα ακόμη, μετέχει στα καλέσματα του παλατιού, ενώ κάποιες φωτογραφίες που τη δείχνουν να χορεύει με τον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο, μαρτυρούν τις άριστες σχέσεις της με το παλάτι. Το επιτυχημένοθα φέρει στην Ελλάδα τα ψιλά καλσόν, τους αναπτήρες και τα ξυραφάκια μιας χρήσης. Η εταιρεία Αstor πωλείται στους Γάλλους και η οικογένεια Βετοπούλου ασχολείται πια μεΟι σπουδές της με αντικείμενο την διοίκηση επιχειρήσεων, δεν της χρειάστηκαν μόνο για την απασχόλησή της στην οικογενειακή επιχείρηση, η οποία αποδείχτηκε πολύ μικρή για τις φιλοδοξίες της.Η αγάπη της για την μόδα την ώθησε στο να ιδρύσει την δική της εταιρία εισαγωγής γυναικείων και ανδρικών ενδυμάτων, ενώ στην προσωπική της ζωή ο άνδρας που κέρδισε για πρώτη φορά την καρδιά της ήταν ο εφοπλιστής κύριοςΟ γάμος τους κράτησε μόλις ενάμιση χρόνο και σε ένα ταξίδι στολίγο μετά το διαζύγιό της έμελλε να γνωρίσει τον άνδρα της ζωής της κύριοΤο ειδύλλιό τους ανέβηκε γρήγορα τα σκαλιά της εκκλησίας και η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε με την γέννηση των δύο κοριτσιών τους, που μεγάλωσαν για κάποια χρόνια στην βρετανική πρωτεύουσα.Ο θάνατος του πατέρα της σηματοδότησε την επιστροφή του ζευγαριού στην Ελλάδα, ενώ ο σύζυγός της, σύμφωνα με τα λεγόμενα της ίδιας, άφησε τα καράβια για να ασχοληθεί με την διοίκηση της οικογενειακής επιχείρησης.Στην Ελλάδα η Ηρώ Κόβα, εκτός από το να μεγαλώσει τηνκαι τηνανέλαβε ξανά δράση στον χώρο της μόδας, βρίσκοντας μάλιστα και συνέταιρο, την κυρία Βαρβάρα Βερνίκου, η οποία παντρεύτηκε τον πρώτο της σύζυγο.Η μεγαλύτερη επιτυχία της ήταν η συμμετοχή της στην εταιρία που έφερε τα ρούχα τουστη χώρα μας, τα οποία φορούσε μόνο σε χαλαρές στιγμές της ζωής της, κυρίως το καλοκαίρι. Η γκαρνταρόμπα της φιλοξενούσε ανέκαθεν haute couture κομμάτια αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ που έχουν τις υπογραφές διάσημων οίκων όπως είναι οΤα τελευταία χρόνια το ζεύγος είχε αποτραβηχτεί. Άλλωστε τα φλας δεν ήταν και το καλύτερο για τον κύριο Γιώργο Κόβα, που είχε διατηρήσει, όπως λένε γνωστοί του, τη συμπεριφορά από τα χρόνια που ήταν εφοπλιστής.Το ζεύγος διατηρούσε άριστες σχέσεις με τοκαι βαριά ονόματα της αθηναϊκής κοινωνίας και του λεγόμενου old money. H Ηρώ Κόβα είχε δώσει αρκετές φορές το «παρών» στα ανάκτορα τουγια δείπνο με την βασιλική οικογένεια αλλά και στην θερινή κατοικία τουΜαζί με τον σύζυγο της ήταν ανάμεσα στους λίγους, αλλά εκλεκτούς καλεσμένους που είχαν λάβει πρόσκληση για το καθιστό δείπνο που δόθηκε στην έπαυλη που ξεκουραζόταν τότε ο τέωςτα καλοκαίρια, με αφορμή τα εξηκοστά γενέθλια τηςΕκείνο το βράδυ κάθισαν μαζί με τονκαι τηνένα ζευγάρι με το οποίο διατηρούν στενή φιλία χρόνων και ειδικά τα καλοκαίρια είχαν πολύ συχνές συναντήσεις στη μυθική έπαυλη της οικογένειας Κόβα στο Πόρτο Χέλι.Λάτρευε τα ταξίδια μαζί με τον άνδρα της ζωής της και συχνά πήγαινε για σαφάρι στηνή απλά για να παρακολουθήσει την παρέλαση της 25ης Μαρτίου στη Νέα Υόρκη. Η φιλανθρωπική δραστηριότητα της δεν την εμπόδισε καθόλου στο να οργανώνει «κλειστά» δείπνα στην κατοικία του ζεύγους στο Παλαιόγια καλούς φίλους υπό το φως των κεριών πάντα.Αυτά όμως δεν μπορούν να συγκριθούν με τον μυθικό χορό που παρέθεσε μαζί με τον σύζυγο της για εξακόσια περίπου άτομα τον Οκτώβριο του 2000 στο περίφημο Cipriani’s της Νέας Υόρκης.Αφορμή ήταν ο γάμος της μεγάλης τους κόρης-σπούδασε στο Harvard και εργάζεται στην ΕΛΤΡΑΚ- με τον δικηγόρο του Διεθνούς Δικαίου Ryan Kneiss, ένα γεγονός που συγκέντρωσε συγγενείς και φίλους της οικογένειας και των παιδιών μέσα σε ένα φαντασμαγορικό σκηνικό.Από τους καλεσμένους δεν θα μπορούσε να λείπει το γαλαζοαίματο «άρωμα», αφού μπορεί να μην έδωσε το παρόν ο τέως βασιλιάς, τον αντικατέστησε όμως επάξια ο υιός του Παύλος με την σύζυγό του Μαρί Σαντάλ.Ο εφοπλιστής κύριοςχόρεψε με την ψυχή του μαζί με τηνΚόβα όπως και όλοι οι καλεσμένοι, που διασκέδασαν με την ψυχή τους. Η βραδιά κόστισε στο ζεύγος σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν πάνω από 500.000 δολάρια, σαφώς λιγότερα από ένα πασχαλιάτικο γλέντι που έκαναν στις «Ελιές». Πρόκειται για το τεράστιο κτήμα που ανήκε στο ζευγάρι μέχρι το 2014 οπότε πουλήθηκε σε γόνο της οικογένειας Γουλανδρή έναντι 15.000.000 ευρώ.Το κτήμα το οποίο καλύπτει μια έκταση δεκάδων στρεμμάτων και διαθέτει όλες τις ανέσεις, έγινε διάσημο όταν αποκαλύφθηκε ότι η Ηρώ Κόβα έβαλε τον σύζυγο της να φέρει λευκή άμμο από τις Μαλδίβες για την παραλία τους.Εκεί παντρεύτηκε η δεύτερη κόρη τους κυρίαέχει σπουδάσει στο Taft's και εργάζεται ως ιστορικός Τέχνης- τον επιχειρηματία κύριοΗ κατοικία στο Ψυχικό διακοσμημένη σε αγγλικό στυλ με το ιδιωτικό γυμναστήριο, τον υπέροχο κήπο και τα γλυπτά του Μιτεράι, έζησε μεγάλες στιγμές με πρωταγωνίστρια την Ηρώ Κόβα.Εκεί ξεχνιόταν γράφοντας ποιήματα συνήθως σατιρικά για να χαλαρώσει και να ξεφύγει για λίγο από την συνήθη καθημερινότητα, ειδικά από τότε που έγινε γιαγιά. Δεν χάρηκε όμως όσο θα ήθελε ίσως τα έξι εγγόνια της αυτή η ξεχωριστή κυρία της κοσμικής Αθήνας ,που αδιαφορούσε για τα σχόλια, η οποία έφυγε σήμερα για το πιο μοναχικό ταξίδι.Έφυγε έχοντας ζήσει μια έντονη και γεμάτη ζωή, την οποία μπορεί να προσομοιάσει κανείς με τον στίχο από το έπος του Φρανκ Σινάτρα που λάτρευε και την εξέφραζε απόλυτα: «I did it my way».