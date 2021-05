Ιράκ: Έξαλλοι διαδηλωτές επιτέθηκαν στο προξενείο του Ιράν στην Καρμπάλα - Δείτε βίντεο

Angry protesters set ablaze the wall of the Iranian consulate in #Karbala after the assassination of a pro-protests activist in the city. #Iraq



Video via Telergam pic.twitter.com/wVeVvxf49p — Lawk Ghafuri (@LawkGhafuri) May 9, 2021

The Iranian consulate in Karbala in Iraq.

The Iraqi people are saying NO to the Iranian occupation again... pic.twitter.com/4JEofU2Yjv — Asaad Hanna (@AsaadHannaa) May 9, 2021

The enduring slogan of the #ArabSpring "the people want the downfall of the regime" keeps making its comeback in #Iraq 🇮🇶



Activist Ihab al-Wazni's killing sparked protests in #Karbala



This one outside Imam Hussein's shrine pic.twitter.com/IfbIVtPKqL — Saad Abedine 🤬😷🤟🏼 (@SaadAbedine) May 9, 2021

Demonstrations in Karbala today, photographed by Mohammed Sawaf pic.twitter.com/Lap1e4n8Oj — Iraq Tweets 🇮🇶 (@Iraq_Tweets) May 9, 2021





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Εξοργισμένο πλήθος που διαδήλωνε για τηεπιτέθηκε χθες Κυριακή στο προξενείο τουστην, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.Οιέκαναν έφοδο στον περίβολο του κτιρίου του προξενείου και, όπως και τα φυλάκια των φρουρών του, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.Οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν αληθινές σφαίρες για να απωθήσουν τους διαδηλωτές, με αποτέλεσμαπάντα σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες.Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από τιςΟ γνωστός ακτιβιστήςδολοφονήθηκε από άγνωστους έξω από το σπίτι του στην Καρμπάλα το Σάββατο, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις ιρακινές υπηρεσίες ασφαλείας.Η δολοφονία του προστέθηκε σε σειρά εκτελέσεων ακτιβιστών που απαιτούνστο Ιράκ. Ορισμένοι διαδηλωτές καταγγέλλουν πως διαπράττονται από παραστρατιωτικούς προσκείμενους στο Ιράν.