Ουκρανία: Οι ΗΠΑ υπόσχονται στήριξη μπροστά στη «συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας»

US Sec of State Blinken called #Ukraine counterpart Kuleba, affirmed “unwavering support for Ukraine’s sovereignty & territorial integrity” as #Russia builds up military presence.



US Army chief Gen. Mark Milley also 📞 today both Russia & Ukraine. Escalating situation on border: pic.twitter.com/KIILdIZR3x — Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 31, 2021

Top Pentagon general called counterparts in #Russia and #Ukraine Wednesday as the #US Defense Department expressed concerns about a reported buildup of Russian troops along Ukraine's border and in #Crimea. ▶️ https://t.co/Eg9hmKt2pk



pic.twitter.com/mOHDmbYaLy — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) March 31, 2021

#Russia / #Ukraine:



Russian Military is deploying numerous Military Personell and Tanks and more Vehicles to the Ukrainian Borders.

pic.twitter.com/JiSEdoVW3s — AceJace™ (@AceJaceu) March 31, 2021





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο υπουργός Εξωτερικών των, κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον ουκρανό ομόλογό τουχθες Τετάρτη, εξέφρασε τη στήριξη τηςστην εδαφική ακεραιότητα της«μπροστά στη συνεχιζόμενη επιθετικότητα της», ανέφερε τοσε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.Νωρίτερα χθες, το αμερικανικό Πεντάγωνο εξέφρασε την ανησυχία του για την αυξανόμενη ένταση στα σύνορα, έπειτα από αναφορές του ουκρανικού στρατού περί ενίσχυσης των ρωσικών δυνάμεων κατά μήκος τους.«Είμαστε ανήσυχοι για την πρόσφατη κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας στην ανατολική Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός της 20ής Ιουνίου η οποία είχε αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ουκρανών στρατιωτών την 26η Μαρτίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, ο«Οι αποσταθεροποιητικές ενέργειες τηςυπονομεύουν την αποκλιμάκωση των εντάσεων η οποία είχε επιτευχθεί» χάρη στην εκεχειρία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και των φιλορώσων αυτονομιστών, πρόσθεσε, ενώ οι εχθροπραξίες έχουν πολλαπλασιαστεί από τον Ιανουάριο.καιαλληλοκατηγορούνται για την κλιμάκωση.Ο ουκρανικός στρατός έκανε λόγο πρόσφατα περίτης χώρας, καθώς και στην Κριμαία, ωστόσο παρατηρητές συνέδεσαν τις κινήσεις αυτές με στρατιωτικά γυμνάσια.«Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ήρθαμε σε επαφή με τους Ρώσους, για να προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει», είπε ο κ. Κέρμπι.Ο αρχηγός του αμερικανικού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, ο στρατηγός, συνομίλησε χθες Τετάρτη με τον επικεφαλής του ρωσικού γενικού επιτελείουκαι με τον επικεφαλής του ουκρανικού γενικού επιτελείου, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου.Ο στρατηγός Χομτσάκ κατήγγειλε την Τρίτη την «απειλή» για την «ασφάλεια» της Ουκρανίας, διατεινόμενος πως οι αυτονομιστές διαθέτουνκαι «πάνω από 2.000 εκπαιδευτές και στρατιωτικούς συμβούλους» από τη Ρωσία.Η Μόσχα αρνείται ότι έχει αναπτύξει άνδρες ή όπλα στο πεδίο.Ο Τζον Κέρμπι ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη έχουν τεθεί σε φάση αυξημένης επαγρύπνησης ενόψει «δυνητικής άμεσης κρίσης» και ότι οι ΗΠΑ αναφέρθηκαν στις εντάσεις στην Ουκρανία σε επαφές με τους εταίρους τους στοΠροχθές Τρίτη ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του αμερικανού προέδρου, ο Τζέικ Σάλιβαν, επαναβεβαίωσε την «απαρασάλευτη υποστήριξη των ΗΠΑ στην εθνική κυριαρχία (και) την εδαφική ακεραιότητα (της Ουκρανίας) μπροστά στη συνεχιζόμενη επιθετικότητα» που πρόσαψε στη Μόσχα κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον, σύμβουλο του ουκρανού προέδρουΗ ένοπλη σύρραξη στην ανατολική Ουκρανία, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 13.000 ανθρώπους, ξέσπασε το 2014, λίγο καιρό μετά την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία έπειτα από την εξέγερση και την ανάληψη της εξουσίας από φιλοδυτικές δυνάμεις στο Κίεβο.