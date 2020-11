Ταιβάν: Οι αερογραμμές «Eva Airways» σε ρόλο προξενήτρας προσφέρουν αεροπορικά πακέτα για singles

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Speed dating στους αιθέρες προσφέρουν οι αερογραμμές της Ταιβάν δελεάζοντας το επιβατικό κοινό με ταξιδιωτικό πακέτοΣτη διάρκεια της πτήσης, οι singles έχουν την ευκαιρία να βρουν το ταίρι τους, γιατί όπως λέει και το τραγούδι, η μεγάλη επιτυχία του, ένας από τους μεγαλύτερους αερομεταφορείς στην Ταϊβάν, οργανώνει speed dating σε συνεργασία με την εταιρεία ταξιδιωτικής εμπειρίας «Πρόκειται για πτήσεις που αφορούν κυρίως singles και θα πραγματοποιηθούν ανήμερα τα, την παραμονή τηςκαι ανήμερα του«Εν μέσω τηςτης νόσου Covid- 19, η EVA Air οργανώνει ταξίδια για όσους δεν έχουν ταίρι», γράφει τοεπικαλούμενο τις απόψεις όσων εμπλέκονται στο πρωτότυπο αυτό project.Όταν ταξιδεύουν άντρες και γυναίκες, εκτός από την απόλαυση της διασκέδασης εν ώρα πτήσης, μπορεί να επιθυμούν να γνωρίσουν κάποιον - όπως σε μια ρομαντική ταινία λέει οεκπρόσωπος της υπηρεσίας speed dating, της εταιρείας, μιλώντας στοΚάθε εμπειρία γνωριμιών περιλαμβάνει μια πτήση τριών ωρών που αναχωρεί από τοΟι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να έχουν συνομιλίες σε βάθος κατά τη διάρκεια γευμάτων που ετοίμασε ο σεφ, βραβευμένος με αστέρι Michelin.Οι επιβάτες καλούνται να φορούν τιςτους όταν δεν τρώνε ή πίνουν. Κάθε ένα από τα τρία ταξίδια διαφέρει ελαφρώς.Η πτήση ανήμερα τωνθα γίνει μετά από απογευματινό τσάι που θα πάρουν οι επιβάτες στο έδαφος. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το ταξίδι ξεκινά μ' έναυπό το φως των κεριών, στο έδαφος γιορτάζοντας την έλευση του 2021. Στη συνέχεια ακολουθεί η πτήση γνωριμιών. Ανήμερα τηςοι επιβάτες απολαμβάνουν ένα λουκούλλειο πρωινό.Οι «» έχουν γίνει πλέον τάση στην Ασία και τον Ειρηνικό κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέουΜέχρι τώρα, οι περισσότερες από αυτές τις πτήσεις - από πόλεις όπως το- έχουν επικεντρωθεί στα, με τους ταξιδιώτες να απολαμβάνουν εναέρια θέα διάσημων μνημείων και αξιοθέατων .Για τους επιβάτες στις πτήσειςπου θέλουν να κοιτάξουν έξω από το παράθυρο , οι πτήσεις τηςγίνονται πάνω από την ανατολική ακτή της Ταϊβάν, όπου μπορούν να δουν τις οροσειρές που εκτείνονται από την πόλη Χουαλιέν στα βόρεια έως την πόλη Ταϊτούνγκ νότια της χώρας .Η νυχτερινή πτήση περιλαμβάνει θέα από τη δυτική ακτή του νησιού, με τους επιβάτες να κοιτούν από ψηλά πόλεις της Ταϊβάν να είναι φωτισμένες στο σκοτάδι.Οι συμμετέχοντες θα κάθονται ανάμε κλήρωση. Ωστόσο, θα είναι ελεύθεροι να μετακινούνται και να συνομιλούν με άλλους ταξιδιώτες κατά τη διάρκεια των γευμάτων που θα πραγματοποιούνται στο έδαφος.Και τα τρία δρομολόγια ολοκληρώνονται με μια «» από τους συμμετέχοντες που αποκαλύπτουν τον επιβάτη που τους έκανε «».Κάθε πτήση μπορεί να φιλοξενήσει μόνοι συμμετέχοντες πρέπει να είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου από την Ταϊβάν, όπως αναφέρει το CNN. Το πρόγραμμα έχει απήχηση κυρίως σε άνδρες ηλικίας μεταξύ 28 και 38 ετών και γυναίκες μεταξύ 24 και 35 ετών.«Από διαφορετικές έρευνες που κάναμε, οι περισσότεροι από τους άνδρες συμμετέχοντες θα ήθελαν να γνωρίσουν γυναίκες νεότερες από αυτούς, ενώ οι γυναίκες θα ήθελα να γνωρίσουν άνδρες μεγαλύτερους από αυτές. Για το λόγο αυτό, η υπηρεσία You and Me έχει οργανώσει διαφορετικά πακέτα γνωριμιών που καλύπτουν διαφορετικές ηλικιακές ομάδες».Η χρέωση για κάθε ταξίδι είναιΌλα τα εισιτήρια για την πρώτη πτήση των Χριστουγέννων έχουν ήδη εξαντληθεί. Η ανταπόκριση του επιβατικού κοινού μέχρι στιγμής ήταν τεράστια. Και οι 40 θέσεις στην πρώτη πτήση εξαντλήθηκαν μέσα σε μια εβδομάδα, ενώ πάνω από 400 άτομα είχαν εκφράσει ενδιαφέρον .