Τι περιέχουν τα «κυτία παραπόνων» των νοσοκομείων - Πόσες αναφορές καταμετρήθηκαν σε ένα έτος
Η αύξηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ πολιτών και Γραφείων είναι ζητούμενο για το υπουργείο Υγείας - Προς την κατεύθυνση αυτή σχεδιάζεται ανανέωση στα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων των ασθενών ώστε να είναι αναγνωρίσιμα και εύκολα προσβάσιμα
Πλήθος καταγγελιών, αιτημάτων αλλά και ευχαριστήριων επιστολών γεμίζουν καθημερινά τα «κυτία παραπόνων» στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Περισσότερες από 31.000 αναφορές καταμετρήθηκαν το περασμένο έτος στα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (γνωστά παλαιότερα ως Γραφεία Παραπόνων), έναν βασικό θεσμό του ΕΣΥ με άξονα τον ασθενή και τις υπηρεσίες που (πρέπει να) παρέχονται.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της διαθέσιμης ετήσιας έκθεσης του αρμόδιου Τμήματος του υπουργείου Υγείας, το 2024 καταγράφηκε αύξηση στις καταγγελίες των πολιτών κατά 25,5%, στα αιτήματα κατά 36% και στις θετικές αξιολογήσεις κατά 31%. Στον ίδιο ρυθμό προσπαθούν να κινούνται και οι αρμόδιες υπηρεσίες των νοσοκομείων, απαντώντας με δραστικές παρεμβάσεις σε όσα επισημαίνονται γραπτώς ή και προφορικώς από τους πολίτες αλλά κυρίως με διερεύνηση και εξέταση κάθε έγγραφης, ηλεκτρονικής ή προφορικής αναφοράς.
