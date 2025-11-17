Τι περιέχουν τα «κυτία παραπόνων» των νοσοκομείων - Πόσες αναφορές καταμετρήθηκαν σε ένα έτος

Η αύξηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ πολιτών και Γραφείων είναι ζητούμενο για το υπουργείο Υγείας - Προς την κατεύθυνση αυτή σχεδιάζεται ανανέωση στα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων των ασθενών ώστε να είναι αναγνωρίσιμα και εύκολα προσβάσιμα