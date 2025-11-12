Όλα όσα πρέπει να κάνουμε για την υγεία της καρδιάς στο Cardio life Style

Το Cardio life Style, η ζωντανή εκδήλωση για την υγεία της καρδιάς, πραγματοποιήθηκε και φέτος, για 2η συνεχή χρονιά, με μεγάλη επιτυχία, στο «Σεράφειο», Κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού & Καινοτομίας του Δήμου Αθηναίων. Ευρύ κοινό, κάθε ηλικίας, ανταποκρίθηκε στην ανοιχτή πρόσκληση του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας, στο οποίο ανήκει η ιδέα και η πρωτοβουλία του Cardio Life Style, το οποίο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Exercise is Medicine Greece.Η εκδήλωση περιελάμβανε ομιλίες και δράσεις, από 60 γιατρούς και άλλους επιστήμονες, με θέμα την «Υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, για μία καρδιά γεμάτη υγεία και μία ζωή με ποιότητα για όλους». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν, απλά και κατανοητά, όλα τα επίκαιρα θέματα, σχετικά με την υγεία της καρδιάς και το κοινό μπορούσε να ρωτήσει οτιδήποτε ήθελε, για όποιο θέμα το ενδιέφερε και να λάβει αξιόπιστες απαντήσεις, από τους ειδικούς.Διατροφή και άσκηση σε όλες τις ηλικίες, με έμφαση στα παιδιά και τους εφήβους, διαχείριση του άγχους με πρακτικά tips για καθημερινή εφαρμογή, σύγχρονη τεχνολογία και αξιοποίηση της στον ύπνο και την άσκηση, συμπληρώματα διατροφής στα παιδιά, τους εφήβους και την τρίτη ηλικία. Επίσης αυτοάνοσα νοσήματα και πως επηρεάζουν την καρδιά μας, εμμηνόπαυση και καρδιά, σεξ και η σχέση του με το κάπνισμα και την Καρδιά, ασφαλή οδήγηση μετά από καρδιαγγειακά επεισόδια, γαλάζια υγεία, τεχνητή νοημοσύνη στην καρδιολογία, και πολλά ακόμα θέματα. Επιπλέον, η εκδήλωση είχε και βιωματικές δράσεις, στις οποίες το κοινό συμμετείχε ενεργά: Υγιεινές συνταγές για την οικογένεια, διατροφικά πρότυπα για όλους, tips διαχείρισης του άγχους, άσκηση στα αυτοάνοσα νοσήματα & την εμμηνόπαυση, γευσιγνωσία - φρέσκα ελληνικά ψάρια, άσκηση σε καρδιολογικό ασθενή και πολλά ακόμα.Το Cardio Life Style είναι μία εκδήλωση, αφιερωμένη στην πρόληψη μέσω της αξιόπιστης, επιστημονικής γνώσης, με στόχο την πρόσβαση όλου του κοινωνικού συνόλου σε αυτήν, για μία όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα ζωής, για όλους μας. Το ΕΛΙΚΑΡ ευχαριστεί τους διακεκριμένους επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας, που συμμετείχαν σε αυτήν, ως πρόεδροι και ομιλητές, όσους φορείς στήριξαν την προσπάθεια, την εταιρεία Entersoftone, για την πολύτιμη, ευγενική της υποστήριξη, καθώς και τους χορηγούς : Flora Food Group, Uni-Pharma, Alta Grafico, Innovis, ΕΛΟΠΥ,Praxis Fish, Ambio, Serinth, Eurobank, Arrena.Στο Cardio LIfe Style 2025 προσέφεραν τη στήριξη τους η Περιφέρεια Αττικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής - Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού - Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΣΕΦΑΑ, Ελληνική Ακαδημία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας , Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης (ΠΣΕΑΑ), Ομοσπονδία Συλλόγων Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Ελλάδας (Ο.Σ.Ι.Γ.Ε.), Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης.(ΕΕΦΙΑΠ), Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης. (ΕΕΒΦΑ), Ελληνική Εταιρεία Εργοσπιρομετρίας, Άσκησης & Αποκατάστασης (ΕΛΕΡΓΑ).