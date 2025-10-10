Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Η ιστορία, η σημασία και οι προκλήσεις του σήμερα - «Κτίστε ανθεκτικότητα για τις κρίσεις», το μήνυμα του ΠΟΥ
Η 10η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, και το φετινό θέμα – η ψυχική υγεία σε καταστροφές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης – στρέφει την προσοχή στις ψυχολογικές επιπτώσεις που αφήνουν πίσω τους τέτοια γεγονότα
Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου. Η συγκεκριμένη μέρα τιμάται, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών αναφορικά με τα ζητήματα ψυχικής υγείας σε όλο τον κόσμο.
Η συγκεκριμένη μέρα αποτελεί μια υπενθύμιση της σημασίας της καλής ψυχικής υγείας και ανάγκης για επένδυση και προτεραιότητα σε αυτή.
Όπως επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ως γενικός στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας αποτελεί η ευαισθητοποίηση για τα θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία σε όλο τον κόσμο, αλλά και κινητοποίηση για την υποστήριξή της.
Η φετινή εκστρατεία, με τίτλο «Πρόσβαση σε Υπηρεσίες – Ψυχική Υγεία σε Καταστροφές και Έκτακτες Ανάγκες», επικεντρώνεται στην επείγουσα ανάγκη υποστήριξη της ψυχικής υγείας και των ψυχοκοινωνικών αναγκών των ανθρώπων που πλήττονται από τις ανθρωπιστικές κρίσεις.
Οι κρίσεις, όπως οι φυσικές καταστροφές, οι συγκρούσεις και οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία προκαλούν συναισθηματική δυσφορία με έναν στους πέντε ανθρώπους να εμφανίζουν κάποια διαταραχή ψυχικής υγείας. Η υποστήριξη της ψυχικής ευεξίας των ανθρώπων κατά τη διάρκεια ιδιαίτερα έντονων συναισθηματικά περιόδων σώζει ζωές, δίνει στους ανθρώπους δύναμη να ανταπεξέλθουν και χώρο να επουλώσουν τις πληγές τους, να ανακάμψουν και να ξαναχτίσουν ως άτομα και ως κοινότητες.
Γι’ αυτό είναι απαραίτητο όλοι – κυβερνητικοί αξιωματούχοι, επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, προσωπικό σχολείων και ομάδες της κοινότητας – να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Μέσα από τη συνεργασία μπορούν να εξασφαλίσουν ότι οι πιο ευάλωτοι θα έχουν πρόσβαση στην υποστήριξη που χρειάζονται, προστατεύοντας παράλληλα την ευημερία όλων.
«Είναι ανάγκη να επενδύσουμε σε τεκμηριωμένες και κοινοτικές παρεμβάσεις, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις άμεσες ανάγκες ψυχικής υγείας, να ενισχύσουμε τη μακροπρόθεσμη ανάρρωση και να ενδυναμώσουμε άτομα και κοινότητες, ώστε να ξαναχτίσουν τη ζωή τους και να ευημερήσουν», ανέφερε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
Σε αυτήν την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, ας εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου η ψυχική υγεία εκτιμάται, προστατεύεται και είναι προσβάσιμη σε όλους, ιδιαίτερα μπροστά στις αντιξοότητες.
