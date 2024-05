Συνέδριο ygeiamou.gr - Γραβάνης: Μακροπρόθεσμος στόχος η ανάπτυξη θεραπευτικών στόχων για τους ασθενείς μέσω τεχνολογίας

Κλείσιμο

Η Βιοτεχνολογία και το μέλλον της αποτέλεσαν το θέμα του δεύτερου πάνελΣτο πλαίσιο της ομιλίας του ο, Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Παν/μιου Κρήτης, Ερευνητής Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας ΙΤΕ εξήγησε ότι «η βασική έρευνα αποτελεί προαπαιτούμενο για την συνολική ανάπτυξης της έρευνας, κάτι που αντιλήφθηκε πρώτη η φαρμακευτική βιομηχανία».Ο καθηγητής φαρμακολογίας εξήγησε ότι τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια οι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες εφάρμοσαν ένα νέο τρόπο παραγωγής φαρμάκων, το out sourcing σε απευθείας συνεργασία με φοιτητές και την ακαδημαική κοινότητα. Αναφέρθηκε δε στο παράδειγμα επενδύσεων μεγάλων εταιριών όπως ηστα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα τονίζοντας πως ό,τι παράγεται εκεί δεν αποτελεί κτήμα της φαρμακοβιομηχανίας η οποία όμως διατηρεί το δικαίωμα της πρόσβασης στη νέα γνώση.Ποια είναι η αντίδραση της Ευρώπης σε αυτή την ερευνητική καινοτομία συνεργασίας των φαρμακοβιομηχανιών με την ακαδημαϊκή κοινότητα που ξεκινησε στις ΗΠΑ; Σύμφωνα με τον κύριο Γραβάνη η απάντηση είναι «Η ανάπτυξη ερευνητικών hubs, στα οποία όμως η Ελλάδα υστερεί σημαντικά».Εξήγησε όμως ότι γίνονται προσπάθειες από ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες προς την κατεύθυνση δημιουργίας γόνιμων συμπράξεων μεταξύ της φαρμακοβιομηχανίας και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, δίνοντας το παράδειγμα τηςκαι της δημιουργίας του πρώτου biotech park στην Ελλάδα.«Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι μέσα από την τεχνολογία, machine learning και ΑΙ να αναπτυχθούν νέοι θεραπευτικοί στόχοι για τους ασθενείς» εξήγησε ο καθηγητής.Σήμερα το ευρωπαϊκό start up σύστημα είναι πολλά υποσχόμενο και η έρευνα έχει στραφεί σε στόχους όπως τα γονίδια, οι πρωτείνες και οι ιστοί. «Αυτό είναι το μέλλον της εξατομικευμένης βιοτεχνολογίας. Στην Ευρώπη το ποσοστό των εταιριών που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα ανέρχεται στο 35-40%» εξήγησε ο καθηγητής.Την ελληνική προσπάθεια που συντελείται στον ακαδημαϊκό χώρο και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με πεδίο τις νευροεπιστήμες εξήρε κύριος Γραβάνης.Οπως εξήγησε στο κοινό η φιλοδοξία τους είναι σε ενάμιση χρόνο να μπουν σε κλινικές δοκιμές για τα νανομόρια που δοκιμάζουν οι ερευνητές των spin off της Κρήτης για την ανάπτυξη νευροεμφυτευμάτων στον εγκέφαλο.Το επόμενο βήμα της έρευνας είναι η ανάπτυξη φάσης δύο των υπό έρευνα μορίων σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα διεθνώς και να φανεί η αριστεία των ελλήνων επιστημόνων διεθνώς, η οποία όπως τόνισε δεν περιορίζεται στους ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά και των υπόλοιπων ιδρυμάτων της χώρας που έχουν να επιδείξουν μεγάλη πρόοδο. Με στόχο μέσα από τη συνεργασία με κορυφαία ερευνητικά κέντρα να βάλουν την Ελλάδα δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη της βιοτεχνολογίας, όπως τόνισε ο κύριος Γραβάνης.Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στη χώρα μας ο κύριος Γραβάνης εξήγησε ότι στην Ελλάδα η ανταγωνιστική έρευνα πραγματοποιείται στα ακαδημαικά κέντρα, τονίζοντας όμως ότι υπάρχει ανάγκη στελέχωσής τους με καταρτισμένους επαγγελματίες και ερευνητές. Τόνισε ότι ο ρόλος του ερευνητή είναι κομβικός και πρέπει να είναι ικανοποιημένος και με οικονομικά κίνητρα ώστε να παράξει επιτυχή μεταφραστική έρευνα.Ερωτηθείς για το θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας ο κύριος Γραβάνης απάντησε ότι «η βιοτεχνολογία είναι ένας χώρος μακροπρόθεσμης επένδυσης και απαιτείται χρόνος για να υπάρξει ένα διεθνώς ανταγωνιστικό αποτέλεσμα. Πρέπει να αλλάξουν ορισμένες νοοτροπίες και αναφέρομαι και στις φαρμακοβιομηχανίες της χώρας μας» εξήγησε ο καθηγητής τονίζοντας ότι αποτελεί πλεονέκτημα το γεγονός ότι οι ελληνικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις είναι οικογενειοκρατούμενες.Αναφερόμενος στα ιδιωτικά πανεπιστήμια τόνισε ότι τα δημόσια ιδρύματα δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν από τα μη κρατικά, ενώ πιστεύει ότι η ανάπτυξη μη κρατικών πανεπιστημίων ιατρικής και η εκπαίδευση αλλοδαπών φοιτητών θα οδηγήσει σε μία δεξαμενή ιατρών που μπορούν να «εξαχθούν» από τη χώρα μας στο εξωτερικό.