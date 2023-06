Τι είναι η δυσθρεψία και ποια σημάδια δεν πρέπει να αγνοήσουμε

Τα θρεπτικά σκευάσματασυμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας, είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας που σχετίζεται με ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη ενός επαγγελματία υγείας.Περιέχουν βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία και το κάθε ένα, ισοδυναμεί με ένα απόλυτα ισορροπημένο γεύμα. Τα Fortimel λαμβάνονται μεταξύ των ημερήσιων γευμάτων για να συμπληρωθεί η διατροφική πρόσληψη ή σύμφωνα με την σύσταση του γιατρού ή του διαιτολόγου.* Malnutrition in older adults: Correlations with social, diet-related, and neuropsychological factors, K Κατσάς, Μάρτιος 2020. Prevalence of protein-energy malnutrition risk in European older adults in community, residential and hospital settings, according to 22 malnutrition screening tools validated for use in adults ≥65 years A systematic review and meta-analysis