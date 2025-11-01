Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
Οι καλύτερες χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης για το 2025
Οι καλύτερες χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης για το 2025
Από τη Νυρεμβέργη έως το Παρίσι και το Βίλνιους, δείτε ποιες πόλεις αξίζει να επισκεφθείτε φέτος τον Δεκέμβριο
Με τον χειμώνα να πλησιάζει και τις πόλεις να ντύνονται στα φώτα, η Ευρώπη γεμίζει και φέτος με παραμυθένιες Χριστουγεννιάτικες αγορές. Από τα στενά του Εδιμβούργου μέχρι τις όχθες του Δούναβη στη Βουδαπέστη, μικρές πλατείες μεταμορφώνονται σε πολύχρωμες γωνιές με αρώματα από ζεστό κρασί και διάφορα γλυκά.
Η ιστοσελίδα Timeout έκανε μία λίστα με τις δέκα ευρωπαϊκές πόλεις που ξεχωρίζουν για τις γιορτινές τους αγορές το 2025.
Η ιστοσελίδα Timeout έκανε μία λίστα με τις δέκα ευρωπαϊκές πόλεις που ξεχωρίζουν για τις γιορτινές τους αγορές το 2025.
Νυρεμβέργη, ΓερμανίαΗ πιο διάσημη χριστουγεννιάτικη αγορά της Ευρώπης βρίσκεται στη Νυρεμβέργη. Κάτω από τον πύργο του σιντριβανιού Schöner, ο αέρας γεμίζει με το άρωμα του ζεστού κρασιού και των bratwurst, ενώ οι οικογένειες φωτογραφίζονται με τους «αγγέλους» που περιφέρονται ανάμεσα στα ξύλινα περίπτερα. Το βράδυ, οι ενήλικες απολαμβάνουν γκλουβάιν και την τοπική καπνιστή μπύρα, με φόντο τη στολισμένη πλατεία.
Μάντσεστερ, ΑγγλίαΗ αγορά του Μάντσεστερ επιστρέφει φέτος στο ιστορικό Albert Square, πιο μεγάλη από ποτέ, με πάνω από 200 ξύλινα σπιτάκια που σερβίρουν bratwurst, Yorkshire pudding wraps, στρούντελ και ζεστό κρασί. Η πόλη μπορεί να μην έχει την αίγλη του Βερολίνου ή της Βιέννης, αλλά τον Δεκέμβριο ζει το δικό της, ζεστό και αυθεντικό, βρετανικό παραμύθι.
Παρίσι, ΓαλλίαΗ «Πόλη του Φωτός» γίνεται ακόμα πιο λαμπερή τα Χριστούγεννα. Η μεγαλύτερη αγορά στήνεται στους Κήπους των Τουιλερί, από τη Rue des Pyramides έως την Place de la Concorde, με δεκάδες πάγκους, σαμπάνια, γλυκίσματα και ένα τεράστιο φωταγωγημένο τροχό που προσφέρει θέα σε όλο το Παρίσι.
Βουδαπέστη, ΟυγγαρίαΗ πλατεία Vörösmarty φιλοξενεί την πιο παραδοσιακή αγορά της πόλης, κοντά στον Δούναβη. Περισσότεροι από 100 πάγκοι προσφέρουν χειροποίητα δώρα και τοπικά φαγητά όπως γκούλας, στρούντελ και ζεστό κρασί. Από το απόγευμα ξεκινούν ζωντανές μουσικές με τζαζ, μπλουζ και φολκ ήχους που κρατούν μέχρι αργά.
Βιέννη, ΑυστρίαΗ αυστριακή πρωτεύουσα μετατρέπεται σε σκηνικό παραμυθιού. Το «Christmas World» μπροστά από το Δημαρχείο συγκεντρώνει πάνω από 100 πάγκους με στολίδια, σοκολάτες και παραδοσιακά γλυκά, ενώ οι ήχοι από τις χορωδίες γεμίζουν την πλατεία. Μια από τις πιο ατμοσφαιρικές εμπειρίες της Ευρώπης.
Βίλνιους, ΛιθουανίαΗ πρωτεύουσα της Λιθουανίας αποτελεί μια πιο ήσυχη, αλλά εξίσου μαγευτική επιλογή. Η κεντρική πλατεία γεμίζει με ξύλινα περίπτερα και τοπικά χειροποίητα είδη, χωρίς τον συνωστισμό άλλων ευρωπαϊκών αγορών. Το σκηνικό θυμίζει καρτ-ποστάλ, με το επιβλητικό δέντρο και τα λαμπιόνια να καθρεφτίζονται στα παγωμένα καλντερίμια.
Λονδίνο, ΑγγλίαΤο περίφημο Winter Wonderland του Χάιντ Παρκ είναι κάτι περισσότερο από αγορά – είναι ολόκληρο θεματικό πάρκο. Εκτός από τα δεκάδες περίπτερα, διαθέτει λούνα παρκ, DJ sets, παγοδρόμιο και χριστουγεννιάτικες παραστάσεις. Η είσοδος κοστίζει περίπου 5 λίρες, αλλά μέσα... τα ευρώ εξαφανίζονται εύκολα.
Λουκέρνη, ΕλβετίαΣτη σκιά των Άλπεων, η αγορά της Λουκέρνης είναι από τις πιο παραδοσιακές της γερμανόφωνης Ελβετίας. Με περισσότερους από 70 πάγκους, χειροποίητα στολίδια και τα χαρακτηριστικά συλλεκτικά φλιτζάνια για το ζεστό κρασί, προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες. Το στεφάνι-γίγας που στολίζει την είσοδο είναι το σήμα κατατεθέν της.
Ταλίν, ΕσθονίαΗ αγορά της Ταλίν στήνεται στην πλατεία του Δημαρχείου, γύρω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο που κοσμεί την πόλη από το 1441 – πριν από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ζεστό κρασί, παραδοσιακά λουκάνικα, μαύρο πουτίγκ και αυθεντική βαλτική ατμόσφαιρα δημιουργούν μια από τις πιο όμορφες εμπειρίες του Βορρά.
Κοπεγχάγη, ΔανίαΓια έξι εβδομάδες, το Τίβολι μεταμορφώνεται σε παραμυθένιο χωριό με φωταγωγημένα δέντρα, βαγονέτα και μουσικές εκδηλώσεις. Οι επισκέπτες δοκιμάζουν glögg, τα παραδοσιακά ντόνατς æbleskiver και άλλες σκανδιναβικές λιχουδιές, ενώ οι πιο... τολμηροί προτιμούν τις νέες γκουρμέ επιλογές του food hall με γεύσεις από όλο τον κόσμο.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Κικίλιας απαντά στη Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων: Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών
Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»
Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι στην Τουρκία, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος από ύψος - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
Ο Κικίλιας απαντά στη Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων: Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών
Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»
Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι στην Τουρκία, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος από ύψος - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα