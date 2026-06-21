Με οδηγό τις νότες: Ταξίδι στις πρωτεύουσες της μουσικής

Στην ταινία «Μαθήματα πιάνου» (1993) της Τζαίην Κάμπιον, η Άντα Μαγκράθ –την υποδύεται η Χόλι Χάντερ– παίζει πιάνο σε μια αμμώδη παραλία στη Νέα Ζηλανδία, με φόντο την απέραντη θάλασσα. Ο αχανής ορίζοντας αντικατοπτρίζει την απεραντοσύνη της μουσικής, το πιάνο γίνεται η φωνή της Μαγκράθ καθότι είναι μουγκή και, «μετά τη σιωπή, αυτό που είναι πιο κοντά στο να μπορέσει να εκφράσει το ανείπωτο είναι η μουσική» (Άλντους Χάξλεϋ). Το πιάνο γίνεται, επίσης, η πατρίδα της, διότι, σκύβοντας επάνω του και χαράσσοντας στα πλήκτρα του πώς νιώθει, παίρνει ως «αντίδοτο» την αγκαλιά της μουσικής. Η ολότητα της ύπαρξης της Μαγκράθ στρέφεται γύρω από το πιάνο, θα μπορούσε μάλιστα, να λεχθεί, ότι το μουσικό όργανο αποτελεί –συνυποδηλωτικά – σημείο κατατεθέν των κινήσεών της.



