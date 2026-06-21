Με οδηγό τις νότες: Ταξίδι στις πρωτεύουσες της μουσικής
Με οδηγό τις νότες: Ταξίδι στις πρωτεύουσες της μουσικής
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής περιηγούμαστε σε πόλεις που έχουν συνδέσει το όνομά τους με κάποιο είδος μουσικής.
Στην ταινία «Μαθήματα πιάνου» (1993) της Τζαίην Κάμπιον, η Άντα Μαγκράθ –την υποδύεται η Χόλι Χάντερ– παίζει πιάνο σε μια αμμώδη παραλία στη Νέα Ζηλανδία, με φόντο την απέραντη θάλασσα. Ο αχανής ορίζοντας αντικατοπτρίζει την απεραντοσύνη της μουσικής, το πιάνο γίνεται η φωνή της Μαγκράθ καθότι είναι μουγκή και, «μετά τη σιωπή, αυτό που είναι πιο κοντά στο να μπορέσει να εκφράσει το ανείπωτο είναι η μουσική» (Άλντους Χάξλεϋ). Το πιάνο γίνεται, επίσης, η πατρίδα της, διότι, σκύβοντας επάνω του και χαράσσοντας στα πλήκτρα του πώς νιώθει, παίρνει ως «αντίδοτο» την αγκαλιά της μουσικής. Η ολότητα της ύπαρξης της Μαγκράθ στρέφεται γύρω από το πιάνο, θα μπορούσε μάλιστα, να λεχθεί, ότι το μουσικό όργανο αποτελεί –συνυποδηλωτικά – σημείο κατατεθέν των κινήσεών της.
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