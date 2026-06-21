Οι ωραιότερες παραλίες της Νάξου: Απέραντες αμμουδιές ιδανικές για οικογένειες

Η Νάξος εδώ και χρόνια είναι προορισμός κυρίως για τους Έλληνες που ταξιδεύουν με οικογένεια. Μεγάλο ατού για αυτούς είναι οι μεγάλες και αμμώδεις παραλίες της, γύρω από τις οποίες υπάρχουν οικισμοί και πολλές υποδομές. Τα τελευταία χρόνια οι ξένοι επισκέπτες πολλαπλασιάζονται κι έτσι οι φημισμένες παραλίες του νησιού κερδίζουν και τις δικές τους προτιμήσεις.Άγιος ΠροκόπιοςΠέντε χιλιόμετρα από τη Χώρα θα βρείτε τον μεγάλο όρμο με τα πεντακάθαρα νερά και την τεράστια αμμουδιά. Είναι η πιο γνωστή διεθνώς και βραβευμένη παραλία της Νάξου -γι’ αυτό και είναι γεμάτη κόσμο. Έχει συμπεριληφθεί στις 10 καλύτερες της Ευρώπης, στις 3 καλύτερες της Ελλάδας και κερδίζει διαρκώς Γαλάζια Σημαία. Όλες οι τουριστικές υποδομές μιας πολυσύχναστης παραλίας που σέβεται τον εαυτό της βρίσκονται εδώ: beach bars, εστιατόρια, πολυτελή και boutique hotels, ομπρέλες-ξαπλώστρες, θαλάσσια σπορ, ναυαγοσώστης, beach volley, μαγαζιά κ.ά. Η δυτική πλευρά συγκεντρώνει λιγότερο κόσμο, όμως χρειάζεται προσοχή επειδή τα νερά εκεί βαθαίνουν απότομα.