Το 70 ετών αρωματοπωλείο της Θεσσαλονίκης που έχει πάντα ουρές κόσμου

Αν περάσουμε από την οδό Φράγκων στη Θεσσαλονίκη, δεν γίνεται να μην προσέξουμε τις ουρές που σχηματίζονται μπροστά από το αρωματοπωλείο στο νούμερο 19. Θα το αναγνωρίσουμε και κλειστό ακόμα, από το γυναικείο πορτρέτο σε ρετρό στυλ που κοσμεί τα κατεβασμένα ρολά του, μια αναφορά στη μακρά ιστορία του.

Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης η μυρωδιά της θάλασσας μπερδεύεται γλυκά με τα αρώματα των κατοίκων, των φοιτητών και των επισκεπτών της, που τη γεμίζουν με ζωή και ενδιαφέρον σε όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας, όλες τις εποχές του χρόνου. Αν θέλουμε να αναζητήσουμε την πηγή τους, θα κατευθυνθούμε στο νούμερο 19 της οδού Φράγκων, στο κέντρο της πόλης. Θα το εντοπίσουμε από μακριά, από τις ουρές πελατών που σχηματίζονται στην είσοδο του αρωματοπωλείου ή, όταν είναι κλειστό, από το graffiti που ομορφαίνει τα κατεβασμένα ρολά του: το ρετρό πορτρέτο μιας γυναίκας με κόκκινο κραγιόν και ασορτί τριαντάφυλλα, που πλαισιώνεται από την επιγραφή «Το Αρωματοπωλείον από το 1958».







