Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού: Ποιος επιλέγει το επόμενο ταξίδι μας;
Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού: Ποιος επιλέγει το επόμενο ταξίδι μας;
Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο που ανακαλύπτουμε τον κόσμο.
Πριν από την κράτηση του ξενοδοχείου, την αγορά του αεροπορικού εισιτηρίου και την πρώτη βόλτα σε έναν άγνωστο τόπο, προηγείται μια ερώτηση στην οθόνη: «Πού να πάω;». Όλο και συχνότερα, την απάντηση αναλαμβάνει να δώσει η τεχνητή νοημοσύνη. Προτείνει προορισμούς, συνθέτει διαδρομές και επηρεάζει την εικόνα που σχηματίζει ο ταξιδιώτης για έναν τόπο, πολύ πριν φτάσει εκεί.
Σε αυτή τη μετατόπιση εστιάζει η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, στις 27 Σεπτεμβρίου, με θέμα την ψηφιακή ατζέντα και την τεχνητή νοημοσύνη για τον επανασχεδιασμό του τουρισμού. Με το Ελ Σαλβαδόρ να φιλοξενεί τον κεντρικό εορτασμό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού ανοίγει μια συζήτηση που αφορά την καθημερινότητα των ταξιδιωτών, την επιβίωση των μικρών επιχειρήσεων και τη δυνατότητα των προορισμών να καθορίζουν οι ίδιοι πώς παρουσιάζονται στον κόσμο.
Στον διεθνή χάρτη των εορτασμών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και τρεις ελληνικές συμμετοχές, η Σκιάθος, με επίκεντρο τον πολιτιστικό τουρισμό, η Έδεσσα, με εκπαιδευτικές δράσεις γύρω από τους δρόμους του νερού, και η Καλαμάτα, με την παρουσίαση της νέας ψηφιακής τουριστικής της πύλης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Σε αυτή τη μετατόπιση εστιάζει η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, στις 27 Σεπτεμβρίου, με θέμα την ψηφιακή ατζέντα και την τεχνητή νοημοσύνη για τον επανασχεδιασμό του τουρισμού. Με το Ελ Σαλβαδόρ να φιλοξενεί τον κεντρικό εορτασμό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού ανοίγει μια συζήτηση που αφορά την καθημερινότητα των ταξιδιωτών, την επιβίωση των μικρών επιχειρήσεων και τη δυνατότητα των προορισμών να καθορίζουν οι ίδιοι πώς παρουσιάζονται στον κόσμο.
Στον διεθνή χάρτη των εορτασμών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και τρεις ελληνικές συμμετοχές, η Σκιάθος, με επίκεντρο τον πολιτιστικό τουρισμό, η Έδεσσα, με εκπαιδευτικές δράσεις γύρω από τους δρόμους του νερού, και η Καλαμάτα, με την παρουσίαση της νέας ψηφιακής τουριστικής της πύλης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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