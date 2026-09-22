Σίφνος και πηλός: Η παράδοση που περνά από χέρι σε χέρι και από γενιά σε γενιά
Σίφνος και πηλός: Η παράδοση που περνά από χέρι σε χέρι και από γενιά σε γενιά
Στη Σίφνο, ο πηλός παραμένει ζωντανός: μια παράδοση αιώνων συνεχίζει να γυρίζει στους τροχούς των τελευταίων τεχνιτών.
«Ένα αγγειοπλαστείο ήταν όλο το νησί». Τα λόγια του παλιού τεχνίτη, συντηρητή μιας παράδοσης αιώνων, μαρτυρούν και πιστοποιούν τη σύνδεση της Σίφνου με τον πηλό, γερά ανθεκτική μέχρι σήμερα.
Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Στη σκιά που δημιουργούν οι πλάγιες, πια, ακτίνες φωτός, το σώμα «τσιμπάει» λίγο τη δροσιά του φθινοπώρου, αλλά ο ήλιος μοιάζει να μην έχει χάσει ούτε στάλα τη δύναμη της επιβολής του στο κυκλαδίτικο νησί. Τα στενά του Αρτεμώνα είναι λαμπερά, καθαρά, καμβάς για φωτογραφίες που μοιάζουν να έχουν βγει από τα αρχεία του Καρτιέ-Μπρεσόν ή, ακόμη και του Μπουασονά. Στις ανηφοριές, μέσα στα δαιδαλώδη πλακόστρωτα, οι επισκέπτες συναντιόμαστε σποραδικά, σε σταυροδρόμια, ή και απλώς οπτικά, σε μια ταύτιση με απόσταση ενός τετραγώνου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Στη σκιά που δημιουργούν οι πλάγιες, πια, ακτίνες φωτός, το σώμα «τσιμπάει» λίγο τη δροσιά του φθινοπώρου, αλλά ο ήλιος μοιάζει να μην έχει χάσει ούτε στάλα τη δύναμη της επιβολής του στο κυκλαδίτικο νησί. Τα στενά του Αρτεμώνα είναι λαμπερά, καθαρά, καμβάς για φωτογραφίες που μοιάζουν να έχουν βγει από τα αρχεία του Καρτιέ-Μπρεσόν ή, ακόμη και του Μπουασονά. Στις ανηφοριές, μέσα στα δαιδαλώδη πλακόστρωτα, οι επισκέπτες συναντιόμαστε σποραδικά, σε σταυροδρόμια, ή και απλώς οπτικά, σε μια ταύτιση με απόσταση ενός τετραγώνου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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