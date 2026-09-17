GeoChromia στη Σέριφο: Η έκθεση που μετατρέπει τη γη του νησιού σε πρώτη ύλη για την τέχνη
GeoChromia στη Σέριφο: Η έκθεση που μετατρέπει τη γη του νησιού σε πρώτη ύλη για την τέχνη
Στη Σέριφο, καλλιτέχνες αξιοποιούν πετρώματα και φυσικές γαίες του νησιού ως πρώτη ύλη για τα έργα τους.
Μπορεί η γεωλογία ενός τόπου να αποτελέσει την αφετηρία για μια νέα καλλιτεχνική δημιουργία; Από αυτό το ερώτημα γεννήθηκε η GeoChromia – From Earth to Color, ένας νέος κύκλος εικαστικών εκθέσεων που παρουσιάζεται στο ARTLAB by Think of Serifos.
Η GeoChromia αποτελεί την εξέλιξη μιας καλλιτεχνικής αναζήτησης της κεραμίστριας Νατάσας Καλογεροπούλου, που ξεκίνησε στη Σέριφο πριν από σχεδόν δέκα χρόνια. Ένα αρχικό ερώτημα του «τι μπορεί να συμβεί όταν τα πετρώματα και οι γαίες του νησιού περάσουν στα χέρια ενός καλλιτέχνη;», εξελίχθηκε σταδιακά σε μια συλλογική άσκηση στην τέχνη της κεραμικής: μια ανοιχτή πρόσκληση προς διαφορετικούς κεραμίστες να πειραματιστούν, να ανακαλύψουν και να «συνομιλήσουν» με τη γη της Σερίφου.
Οι εκθέσεις που διοργανώθηκαν τα προηγούμενα δύο χρόνια ονομάστηκαν Λιθόσφαιρα και τα έργα βασίστηκαν στην ένωση του πηλού με τα ορυκτά του νησιού. Άμμος, χώμα και σιδηρούχα πετρώματα συλλέχθηκαν από διαφορετικές περιοχές της Σερίφου, οργανώθηκαν σε μικρές κασετίνες και στάλθηκαν στους συμμετέχοντες κεραμίστες, με την προτροπή να τα ενσωματώσουν σε ένα έργο τους με όποιον τρόπο εκείνοι εμπνευστούν.
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