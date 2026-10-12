Η Αταλάντα νίκησε τη Βενέτσια 3-1 και έβαλε τέλος στο αρνητικό της σερί, βίντεο
SPORTS
Αταλάντα Βενέτσια Serie A

Η Αταλάντα νίκησε τη Βενέτσια 3-1 και έβαλε τέλος στο αρνητικό της σερί, βίντεο

Η ομάδα του Σάρι κέρδισε για πρώτη φορά από τις 31 Αυγούστου και ενώ είχε σερί τρεις ήττες

Η Αταλάντα νίκησε τη Βενέτσια 3-1 και έβαλε τέλος στο αρνητικό της σερί, βίντεο
Η Αταλάντα πανηγύρισε επιτέλους νίκη στη Serie A, καθώς επικράτησε με 3-1 της Βενέτσια για την 6η αγωνιστική. 

Αυτή ήταν η πρώτη επιτυχία για την ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι από τις 31 Αυγούστου, οπότε και είχε επικρατήσει με 1-0 της Μπολόνια. Είχαν ακολουθήσει σερί τρεις ήττες, 2-1 από τη Ρόμα και 2-0 από τη Γιουβέντους εκτός έδρας και 2-1 από την Κάλιαρι εντός. 

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Ο Κεσιέ στο 4' άνοιξε το σκορ και στη συνέχεια ανέλαβε ο Μαυροβούνιος επιθετικός Νίκολα Κρστοβιτς με δύο γκολ στο 6' και στο 30'. Μείωσε ο Αϊνό με 3-1 στο 37'. Η Βενέτσια έμεινε στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της 6ης αγωνιστικής έχουν ως εξής:

Τζένοα-Φιορεντίνα 2-1

(8' Οσμαϊτς, 15' Μεσάιας-73' Βάσκες)

Ίντερ-Πάρμα 3-0

Κλείσιμο
(13' Σούσιτς, 18' πέν. Τσαλχάνογλου, 31' Τιράμ)

Νάπολι-Φροζινόνε 3-0

(29'πέν, 90'+4 Ντε Μπρόινε, 32' Λανγκ)

Κόμο-Ρόμα 0-0

Λάτσιο-Μόντσα 3-1

(3' Ταβάρες, 23' Ιζακσεν, 88' Πιναμόντι-46' Κογκλικίτζε)

Λέτσε-Μπολόνια 1-2

(64' Φατάχ-17' Ορσολίνι, 75' Ενέμ)

Σασουόλο-Μίλαν 1-1

(68' Όντενταλ - 63' Ραμπιό)

Κάλιαρι-Γιουβέντους 1-1

(20' Μαλντίνι - 81' Κολό Μουανί)

Αταλάντα-Βενέτσια 3-1

(4' Κεσιέ, 6', 30' Κρστοβιτς - 37' Αϊνό)

Τορίνο-Ουντινέζε 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Ίντερ 16

Λάτσιο 16

Ρόμα 14

Κάλιαρι 13

Μίλαν 12

Κόμο 11

Γιουβέντους 11

Φροζινόνε 10

Νάπολι 10

Αταλάντα 9

Σασουόλο 8

Λέτσε 6

Μπολόνια 5

Ουντινέζε 4 -5αγ.

Τορίνο 4 -5αγ.

Πάρμα 4

Μόντσα 4

Τζένοα 4

Φιορεντίνα 4

Βενέτσια 0

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