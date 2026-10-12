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Η Αταλάντα νίκησε τη Βενέτσια 3-1 και έβαλε τέλος στο αρνητικό της σερί, βίντεο
Η Αταλάντα νίκησε τη Βενέτσια 3-1 και έβαλε τέλος στο αρνητικό της σερί, βίντεο
Η ομάδα του Σάρι κέρδισε για πρώτη φορά από τις 31 Αυγούστου και ενώ είχε σερί τρεις ήττες
Η Αταλάντα πανηγύρισε επιτέλους νίκη στη Serie A, καθώς επικράτησε με 3-1 της Βενέτσια για την 6η αγωνιστική.
Αυτή ήταν η πρώτη επιτυχία για την ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι από τις 31 Αυγούστου, οπότε και είχε επικρατήσει με 1-0 της Μπολόνια. Είχαν ακολουθήσει σερί τρεις ήττες, 2-1 από τη Ρόμα και 2-0 από τη Γιουβέντους εκτός έδρας και 2-1 από την Κάλιαρι εντός.
Ο Κεσιέ στο 4' άνοιξε το σκορ και στη συνέχεια ανέλαβε ο Μαυροβούνιος επιθετικός Νίκολα Κρστοβιτς με δύο γκολ στο 6' και στο 30'. Μείωσε ο Αϊνό με 3-1 στο 37'. Η Βενέτσια έμεινε στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της 6ης αγωνιστικής έχουν ως εξής:
Τζένοα-Φιορεντίνα 2-1
(8' Οσμαϊτς, 15' Μεσάιας-73' Βάσκες)
Ίντερ-Πάρμα 3-0
(13' Σούσιτς, 18' πέν. Τσαλχάνογλου, 31' Τιράμ)
Νάπολι-Φροζινόνε 3-0
(29'πέν, 90'+4 Ντε Μπρόινε, 32' Λανγκ)
Κόμο-Ρόμα 0-0
Αυτή ήταν η πρώτη επιτυχία για την ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι από τις 31 Αυγούστου, οπότε και είχε επικρατήσει με 1-0 της Μπολόνια. Είχαν ακολουθήσει σερί τρεις ήττες, 2-1 από τη Ρόμα και 2-0 από τη Γιουβέντους εκτός έδρας και 2-1 από την Κάλιαρι εντός.
Ο Κεσιέ στο 4' άνοιξε το σκορ και στη συνέχεια ανέλαβε ο Μαυροβούνιος επιθετικός Νίκολα Κρστοβιτς με δύο γκολ στο 6' και στο 30'. Μείωσε ο Αϊνό με 3-1 στο 37'. Η Βενέτσια έμεινε στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της 6ης αγωνιστικής έχουν ως εξής:
Τζένοα-Φιορεντίνα 2-1
(8' Οσμαϊτς, 15' Μεσάιας-73' Βάσκες)
Ίντερ-Πάρμα 3-0
(13' Σούσιτς, 18' πέν. Τσαλχάνογλου, 31' Τιράμ)
Νάπολι-Φροζινόνε 3-0
(29'πέν, 90'+4 Ντε Μπρόινε, 32' Λανγκ)
Κόμο-Ρόμα 0-0
Λάτσιο-Μόντσα 3-1
(3' Ταβάρες, 23' Ιζακσεν, 88' Πιναμόντι-46' Κογκλικίτζε)
Λέτσε-Μπολόνια 1-2
(64' Φατάχ-17' Ορσολίνι, 75' Ενέμ)
Σασουόλο-Μίλαν 1-1
(68' Όντενταλ - 63' Ραμπιό)
Κάλιαρι-Γιουβέντους 1-1
(20' Μαλντίνι - 81' Κολό Μουανί)
Αταλάντα-Βενέτσια 3-1
(4' Κεσιέ, 6', 30' Κρστοβιτς - 37' Αϊνό)
Τορίνο-Ουντινέζε
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Ίντερ 16
Λάτσιο 16
Ρόμα 14
Κάλιαρι 13
Μίλαν 12
Κόμο 11
Γιουβέντους 11
Φροζινόνε 10
Νάπολι 10
Αταλάντα 9
Σασουόλο 8
Λέτσε 6
Μπολόνια 5
Ουντινέζε 4 -5αγ.
Τορίνο 4 -5αγ.
Πάρμα 4
Μόντσα 4
Τζένοα 4
Φιορεντίνα 4
Βενέτσια 0
(3' Ταβάρες, 23' Ιζακσεν, 88' Πιναμόντι-46' Κογκλικίτζε)
Λέτσε-Μπολόνια 1-2
(64' Φατάχ-17' Ορσολίνι, 75' Ενέμ)
Σασουόλο-Μίλαν 1-1
(68' Όντενταλ - 63' Ραμπιό)
Κάλιαρι-Γιουβέντους 1-1
(20' Μαλντίνι - 81' Κολό Μουανί)
Αταλάντα-Βενέτσια 3-1
(4' Κεσιέ, 6', 30' Κρστοβιτς - 37' Αϊνό)
Τορίνο-Ουντινέζε
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Ίντερ 16
Λάτσιο 16
Ρόμα 14
Κάλιαρι 13
Μίλαν 12
Κόμο 11
Γιουβέντους 11
Φροζινόνε 10
Νάπολι 10
Αταλάντα 9
Σασουόλο 8
Λέτσε 6
Μπολόνια 5
Ουντινέζε 4 -5αγ.
Τορίνο 4 -5αγ.
Πάρμα 4
Μόντσα 4
Τζένοα 4
Φιορεντίνα 4
Βενέτσια 0
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