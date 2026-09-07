Έχασα την κάρτα µου στο εξωτερικό: Τι πρέπει να κάνω αμέσως;
Έχασα την κάρτα µου στο εξωτερικό: Τι πρέπει να κάνω αμέσως;
Δείτε ποιες κινήσεις πρέπει να κάνετε αμέσως για ασφάλεια και απρόσκοπτη συνέχεια του ταξιδιού.
Απρόοπτα: όσα δεν μπορείς να προβλέψεις πως θα συμβούν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Είναι και αυτά μέρος της συνολικής εμπειρίας. Το καθένα έχει τον δικό του χρόνο για να αντιδράσεις και να πράξεις. Υπάρχουν όμως και οι καταστάσεις που απαιτούν άμεση αντίδραση και γι’ αυτό πρέπει να έχεις προετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορείς. Η απώλεια της τραπεζικής σου κάρτας είναι σίγουρα μία από αυτές.
Ειδικά όταν βρίσκεσαι στο εξωτερικό, το πρώτο ερώτημα είναι σχεδόν αυτονόητο: τι κάνω τώρα; Μην πανικοβληθείς και πάρε μια βαθιά ανάσα. Υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που μπορείς να ακολουθήσεις αμέσως ώστε να προστατεύσεις την κάρτα και τα χρήματά σου, να ελέγξεις εάν έχει χρησιμοποιηθεί από κάποιον άλλο και να εξασφαλίσεις ότι θα συνεχίσεις το ταξίδι σου κανονικά. Είναι σίγουρα μια αναποδιά να χάσεις την κάρτα σου. Δεν χρειάζεται όμως να γίνει η αιτία να χαλάσει ολόκληρο το ταξίδι σου. Σου έχω καλά νέα: οι περισσότερες από τις απαραίτητες κινήσεις μπορούν να γίνουν μέσα σε λίγα λεπτά από το κινητό σου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ειδικά όταν βρίσκεσαι στο εξωτερικό, το πρώτο ερώτημα είναι σχεδόν αυτονόητο: τι κάνω τώρα; Μην πανικοβληθείς και πάρε μια βαθιά ανάσα. Υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που μπορείς να ακολουθήσεις αμέσως ώστε να προστατεύσεις την κάρτα και τα χρήματά σου, να ελέγξεις εάν έχει χρησιμοποιηθεί από κάποιον άλλο και να εξασφαλίσεις ότι θα συνεχίσεις το ταξίδι σου κανονικά. Είναι σίγουρα μια αναποδιά να χάσεις την κάρτα σου. Δεν χρειάζεται όμως να γίνει η αιτία να χαλάσει ολόκληρο το ταξίδι σου. Σου έχω καλά νέα: οι περισσότερες από τις απαραίτητες κινήσεις μπορούν να γίνουν μέσα σε λίγα λεπτά από το κινητό σου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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