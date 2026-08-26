Ναύπακτος – Ορεινή Ναυπακτία: Mια πολιτιστική περιήγηση τεσσάρων εποχών
Ναύπακτος – Ορεινή Ναυπακτία: Mια πολιτιστική περιήγηση τεσσάρων εποχών
Εκδηλώσεις, γιορτές, μουσεία και θρησκευτικά μνημεία.
Τα μουσεία της Ναυπάκτου, η αναπαράσταση της φημισμένης ναυμαχίας, οι μονές στην Ορεινή Ναυπακτία μαζί με σειρά εκδηλώσεων και παραδοσιακών γιορτών αναδεικνύουν την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής.
Στη Ναύπακτο
Μουσείο κάστρου Ναυπάκτου
Από τον Αύγουστο του 2024 στην ακρόπολη, στο ανώτερο διάζωμα του φρουρίου, λειτουργεί μουσείο. Τα εκθέματα, που είναι ανασκαφικά ευρήματα, καλύπτουν την ιστορία της Ναυπάκτου από την πρωτοβυζαντινή περίοδο μέχρι τον 19ο αιώνα. Είναι το πρώτο βυζαντινό μουσείο στην Αιτωλοακαρνανία, διαμορφωμένο με σύγχρονη μουσειακή αντίληψη και αποτελείται από 4 αίθουσες. Στο κτίριο της Οπλοθήκης υπάρχει χώρος πληροφόρησης και ψηφιακή εφαρμογή για την οχυρωματική αρχιτεκτονική γενικά στην Αιτωλοακαρνανία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Στη Ναύπακτο
Μουσείο κάστρου Ναυπάκτου
Από τον Αύγουστο του 2024 στην ακρόπολη, στο ανώτερο διάζωμα του φρουρίου, λειτουργεί μουσείο. Τα εκθέματα, που είναι ανασκαφικά ευρήματα, καλύπτουν την ιστορία της Ναυπάκτου από την πρωτοβυζαντινή περίοδο μέχρι τον 19ο αιώνα. Είναι το πρώτο βυζαντινό μουσείο στην Αιτωλοακαρνανία, διαμορφωμένο με σύγχρονη μουσειακή αντίληψη και αποτελείται από 4 αίθουσες. Στο κτίριο της Οπλοθήκης υπάρχει χώρος πληροφόρησης και ψηφιακή εφαρμογή για την οχυρωματική αρχιτεκτονική γενικά στην Αιτωλοακαρνανία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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