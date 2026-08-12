Διακοπές όλο τον χρόνο στις Πρέσπες: Προορισμός τεσσάρων εποχών και πολυποίκιλων εμπειριών
Διακοπές όλο τον χρόνο στις Πρέσπες: Προορισμός τεσσάρων εποχών και πολυποίκιλων εμπειριών
Τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου 80% των επισκεπτών πραγματοποιεί περιήγηση στη λίμνη, ενώ το 60% επισκέπτεται αξιοθέατα.
Στο σύγχρονο τουριστικό στερέωμα, μία ολοένα και μεγαλύτερη ομάδα ταξιδιωτών αναζητά μικρότερους, αυθεντικούς προορισμούς και εμπειρίες που συνδέονται με το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία.
Οι Πρέσπες, διαθέτουν ήδη τα βασικά συστατικά αυτής της νέας ταξιδιωτικής κουλτούρας. Το λιμναίο τοπίο, οι παραδοσιακοί οικισμοί, η αγροτική φυσιογνωμία και το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών δημιουργούν ένα προϊόν που βασίζεται περισσότερο στην εμπειρία του τόπου, παρά στην κατανάλωσή του. Η ίδια η γεωγραφία προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο διαφοροποίησης. Οι Πρέσπες βρίσκονται στο σημείο συνάντησης τριών χωρών και αποτελούν τμήμα ενός διασυνοριακού οικοσυστήματος διεθνούς περιβαλλοντικής σημασίας, ανοίγοντας τη δυνατότητα για θεματικές και πολυήμερες διαδρομές που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Οι Πρέσπες, διαθέτουν ήδη τα βασικά συστατικά αυτής της νέας ταξιδιωτικής κουλτούρας. Το λιμναίο τοπίο, οι παραδοσιακοί οικισμοί, η αγροτική φυσιογνωμία και το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών δημιουργούν ένα προϊόν που βασίζεται περισσότερο στην εμπειρία του τόπου, παρά στην κατανάλωσή του. Η ίδια η γεωγραφία προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο διαφοροποίησης. Οι Πρέσπες βρίσκονται στο σημείο συνάντησης τριών χωρών και αποτελούν τμήμα ενός διασυνοριακού οικοσυστήματος διεθνούς περιβαλλοντικής σημασίας, ανοίγοντας τη δυνατότητα για θεματικές και πολυήμερες διαδρομές που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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