EuroLeague Final Four και πολιτιστικές εκδηλώσεις κράτησαν ψηλά τις επιδόσεις των ξενοδοχείων της Αθήνας
EuroLeague Final Four και πολιτιστικές εκδηλώσεις κράτησαν ψηλά τις επιδόσεις των ξενοδοχείων της Αθήνας
Ανθεκτική η Αθήνα το πρώτο εξάμηνο σε ένα περιβάλλον διεθνών μεταβολών και αυξημένης προσφοράς.
Η πορεία των ξενοδοχείων της Αθήνας και ευρύτερα της Αττικής κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον διεθνών προκλήσεων και μεταβαλλόμενων ταξιδιωτικών ροών, οι οποίες επηρέασαν συνολικά την τουριστική αγορά. Παρά τις συνθήκες αυτές, η Αθήνα διατήρησε τη δυναμική της ως κορυφαίος προορισμός, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή της προβολή μέσω σημαντικών διοργανώσεων και εκδηλώσεων διεθνούς ενδιαφέροντος.
Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώσεις όπως το EuroLeague Final Four που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο, καθώς και σημαντικές πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις που φιλοξενήθηκαν στην πόλη, συνέβαλαν στη διατήρηση του ενδιαφέροντος για τον προορισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώσεις όπως το EuroLeague Final Four που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο, καθώς και σημαντικές πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις που φιλοξενήθηκαν στην πόλη, συνέβαλαν στη διατήρηση του ενδιαφέροντος για τον προορισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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