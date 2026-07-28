Μίλτος Μητσιάς: Ο γιος του ερμηνευτή, Μανώλη Μητσιά, γράφει για τη Σύρο, τον τόπο-ησυχαστήριο της οικογένειας
Μίλτος Μητσιάς: Ο γιος του ερμηνευτή, Μανώλη Μητσιά, γράφει για τη Σύρο, τον τόπο-ησυχαστήριο της οικογένειας
«Ένα μικρόκοσμος αντιθέσεων, ένας τόπος με ιστορία, σύγχρονη ζωή και νιάτα».
Αν μου ζητούσε κανείς μια και μόνο εικόνα για να περιγράψω τη Σύρο, δεν θα έβρισκα εύκολα απάντηση. Τι θα μπορούσα να επιλέξω πρώτο; Την πρωτεύουσα των Κυκλάδων, την Ερμούπολη, με την ιστορική πλατεία και το δημαρχιακό μέγαρο, ή τον Άγιο Νικόλαο; Την ιστορική συνοικία Βαπόρια ή το λιμάνι με το περίφημο ναυπηγείο του, το Νεώριο; Και ακόμα κι αν διάλεγα κάτι έξω από την Ερμούπολη, πάλι οι επιλογές μου δεν θα ήταν λιγότερες. Η Άνω Σύρος, με τον γραφικό κυκλαδίτικο χαρακτήρα της, ή τα χωριά με τις υπέροχες ταβέρνες πλάι στις πανέμορφες παραλίες; Για να μην ξεχάσω και την Άνω Μεριά, τον απάτητο φυσικό παράδεισο του νησιού, με τις ανεξερεύνητες, παρθένες ακρογιαλιές. Η Σύρος είναι όλα αυτά και πολλά περισσότερα.
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