«Κομμάτι της ψυχής μου, καλοκαίρι και χειμώνα»: To Ναύπλιο του τραγουδιστή Άγγελου Ανδριανού

To «δικό μου» Ναύπλιο. Ένας προορισμός που αποτελεί κομμάτι της ζωής μου. «Μα η καταγωγή σου είναι από το Άργος», θα μπορούσε κάποιος να μου πει. Πράγματι, μεγάλωσα ανάμεσα στο Άργος και το Ναύπλιο, με ρίζες στο χωριό Ίναχος, που βρίσκεται δέκα χιλιόμετρα από το κέντρο του Ναυπλίου και τρία χιλιόμετρα από το Άργος.



Έτσι, για μένα, το Άργος και το Ναύπλιο, χωρίς να τα ξεχωρίζω, αποτελούν τον κοινό μου τόπο, καθώς οι δύο πόλεις βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής. Σήμερα, κάθε φορά που επιστρέφω εκεί, νιώθω σαν να μην έχουν περάσει τα χρόνια. Νιώθω ξανά σαν δεκαεξάχρονος που διψά και ανυπομονεί να γνωρίσει κάθε σημείο αυτής της μαγικής πόλης. Πόσες αναμνήσεις από τις παρέες εκείνης της εποχής, με τις κιθάρες να συνοδεύουν τις βόλτες και τα ξενύχτια μας. Πόσα βράδια στην Καραθώνα, στην Αρβανιτιά ή πάνω στο Ρολόι, με θέα ολόκληρη την παλιά πόλη και τα τραγούδια και τα γέλια μας να αντηχούν παντού και να παραμένουν ακόμη ζωντανά, όμορφα και αυθεντικά στο μυαλό μου.



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