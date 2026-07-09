Πώς και πότε θα γίνει η αποκατάσταση του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο
Πώς και πότε θα γίνει η αποκατάσταση του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο
Χρονοδιάγραμμα 340 ημερών ολοκλήρωσης του έργου από την ανάθεση του έργου.
Ξεκινούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο και την τεχνητή αναπλήρωση της ακτής με σχετικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου που προκήρυξε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 3,87 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασής είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με αξιολόγηση μελέτης.
Ειδικότερα, αντικείμενο του έργου είναι η τεχνητή αναπλήρωση ακτής για τη διάσωση του Ναυαγίου Ζακύνθου που βρίσκεται στις βορειοδυτικές ακτές του νησιού μέσω μελέτης και κατασκευής. Το έργο θα λειτουργεί ως μέτρο προστασίας του ναυαγίου από την κυματική δράση και αναρρίχηση. Αναλυτικότερα το έργο αφορά στην τεχνητή αναπλήρωση της ακτής στην περιοχή του Ναυαγίου με κατάλληλο ίζημα, ώστε να επεκταθεί η υφιστάμενη ακτογραμμή κατά περίπου 30 μέτρα προς τα ανοικτά ώστε η αναρρίχηση των κυματισμών να μην δύναται να φτάνει στο ναυάγιο.
Ο μέσος όγκος αναπλήρωσης ανά τρέχον μέτρο είναι περίπου 220m3/m, ενώ ο συνολικός όγκος αναπλήρωσης είναι περίπου 45.000m3 (συνολικό μήκος ακτής 193 μέτρα). Ο κύριος στόχος του έργου είναι η προστασία και διατήρηση του ναυαγίου, το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς πόλους έλξης για πλήθος επισκεπτών.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ειδικότερα, αντικείμενο του έργου είναι η τεχνητή αναπλήρωση ακτής για τη διάσωση του Ναυαγίου Ζακύνθου που βρίσκεται στις βορειοδυτικές ακτές του νησιού μέσω μελέτης και κατασκευής. Το έργο θα λειτουργεί ως μέτρο προστασίας του ναυαγίου από την κυματική δράση και αναρρίχηση. Αναλυτικότερα το έργο αφορά στην τεχνητή αναπλήρωση της ακτής στην περιοχή του Ναυαγίου με κατάλληλο ίζημα, ώστε να επεκταθεί η υφιστάμενη ακτογραμμή κατά περίπου 30 μέτρα προς τα ανοικτά ώστε η αναρρίχηση των κυματισμών να μην δύναται να φτάνει στο ναυάγιο.
Ο μέσος όγκος αναπλήρωσης ανά τρέχον μέτρο είναι περίπου 220m3/m, ενώ ο συνολικός όγκος αναπλήρωσης είναι περίπου 45.000m3 (συνολικό μήκος ακτής 193 μέτρα). Ο κύριος στόχος του έργου είναι η προστασία και διατήρηση του ναυαγίου, το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς πόλους έλξης για πλήθος επισκεπτών.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα