Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός εμπειριών για τον Πειραιά, έναν παγκόσμιο προορισμό
Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός εμπειριών για τον Πειραιά, έναν παγκόσμιο προορισμό
Ο Πειραιάς είναι το Μικρολίμανο, η Καστέλα, η Πειραϊκή, το Πασαλιμάνι. Είναι τα ρεμπέτικα και η Τρούμπα. Είναι ο Ολυμπιακός, το Καραϊσκάκη και το αθάνατο «Ποτέ την Κυριακή».
Και τι δεν έχει να αφηγηθεί αυτό το πολυτραγουδισμένο, πολύβουο λιμάνι με τη μακραίωνη ιστορία… Ο Πειραιάς είναι το Μικρολίμανο, η Καστέλα, η Πειραϊκή, το Πασαλιμάνι. Είναι το ούζο, ο μεζές, τα ρεμπέτικα, η Τρούμπα.
Είναι ο Θρύλος-Ολυμπιακός και το Καραϊσκάκη, το αθάνατο «Ποτέ την Κυριακή» και οι άλλες ταινίες του ελληνικού σινεμά. Είναι οι ιστορίες για την προσφυγιά και τη μετανάστευση, το σκληρό μεροκάματο στα ναυπηγεία και στα εργοστάσια. Είναι και το σήμερα: Mια πόλη με μοντέρνα ταυτότητα που δεν χάνει τη μοναδική της αύρα.
Ο Πειραιάς δεν είναι μόνο το μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι της Ελλάδας και ένα από τα σημαντικότερα της Μεσογείου. Είναι ένα τεράστιο ψηφιδωτό πολιτισμών που τους ενώνει διαχρονικά η απέραντη θάλασσα και ο ορίζοντας.
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