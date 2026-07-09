Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός εμπειριών για τον Πειραιά, έναν παγκόσμιο προορισμό

Ο Πειραιάς είναι το Μικρολίμανο, η Καστέλα, η Πειραϊκή, το Πασαλιμάνι. Είναι τα ρεμπέτικα και η Τρούμπα. Είναι ο Ολυμπιακός, το Καραϊσκάκη και το αθάνατο «Ποτέ την Κυριακή».