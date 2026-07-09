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Κεφαλονιά-Ιθάκη-Άτοκος: Η πιο αυθεντική θαλάσσια διαδρομή του Ιονίου
TRAVEL.GR

Κεφαλονιά-Ιθάκη-Άτοκος: Η πιο αυθεντική θαλάσσια διαδρομή του Ιονίου

Ταξιδιωτικές σημειώσεις για τρεις προορισμούς προς εξερεύνηση στο Ιόνιο.

Κεφαλονιά-Ιθάκη-Άτοκος: Η πιο αυθεντική θαλάσσια διαδρομή του Ιονίου

Το κεντρικό Ιόνιο και η μαγεία του βρίσκονται γύρω από την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και την μικρούλα, αλλά συγκλονιστική Άτοκο για τους φουσκωτούς των θαλασσών.

Kεφαλονιά

1. Η θάλασσα

Ιδανικά, ξεκινά ο απόπλους από τον Αστακό, έξω από το Μεσολόγγι, από την Πάλαιρο και από τη Λευκάδα, μια που φτάνεις στο νησί μέσω γέφυρας. Σε συντροφεύουν οι ήρεμες θάλασσες του Ιονίου, με πρώτο σταθμό το Φισκάρδο της Κεφαλονιάς. Η Κεφαλονιά σηκώνει καλοκαιρινό σαφάρι για επισκέψεις σε οινοποιεία, πεζοπορίες στον Εθνικό Δρυμό του ελατόσκεπου Αίνου, εξορμήσεις με canoe kayak κ.λπ.
Το κεντρικό Ιόνιο και η μαγεία του βρίσκονται γύρω από την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και την μικρούλα, αλλά συγκλονιστική Άτοκο για τους φουσκωτούς των θαλασσών.

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