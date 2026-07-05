Οι κορυφαίες δραστηριότητες στη Σιθωνία

Όποια δραστηριότητα αγαπάτε στη Σιθωνία μπορείτε να την απολαύσετε, είτε πρόκειται για περπάτημα σε μονοπάτια και εκτός δρόμου διαδρομές, είτε για θαλάσσια σπορ.

Tο δίκτυο Sithonia Trails που δημιούργησε η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Σιθωνίας Μονοπάτια» περιλαμβάνει 15 σηματοδοτημένες διαδρομές στον ορεινό όγκο του Ιτάμου (ή Δραγουντέλη), γύρω από τον Νέο Μαρμαρά και τον Παρθενώνα. Οι περισσότερες είναι εύκολες ή μέτριας δυσκολίας, περνούν μέσα από πευκοδάση, κουμαριές και μακία βλάστηση και χαρίζουν πανοραμική θέα στο Αιγαίο. Η πιο χαρακτηριστική πεζοπορική διαδρομή είναι από τον Παρθενώνα προς τον Νέο Μαρμαρά. Τα πετρόκτιστα σπίτια με τη χαρακτηριστική μακεδονική αρχιτεκτονική, τα καλντερίμια και η πλούσια βλάστηση συνθέτουν την εικόνα του Παρθενώνα που απλώνεται στις πλαγιές του όρους Ίταμος πάνω από τον Νέο Μαρμαρά. Εχει κηρυχθείπαραδοσιακός οικισμός από το 1978 και από τα ψηλότερα σημεία του η θέα προς τον Τορωναίο κόλπο και το νησάκι Κέλυφος είναι εξαιρετική. Στο επίκεντρό του υψώνεται ο ναός του Αγίου Στεφάνου, που κτίστηκε το 1837 επάνω σε παλαιότερο ναό, και είναι τριγυρισμένος από υπεραιωνόβιες βελανιδιές.

Η πεζοπορική διαδρομή προσφέρει καταπληκτική θέα και θα σας φέρει σε επαφή με την ωραία φύση της περιοχής με τη χαρακτηριστική βλάστηση όπως σχίνους, αγριελιές, πουρνάρια, αλλά και πλατάνια, λεύκες, κουτσουπιές. Στην πορεία σας θα περάσετε από την πηγή Μάνα Νερού. Μια παραλλαγή της παραπάνω διαδρομής είναι αυτή που περνάει από τον μύλο Κονιστή, ο οποίος βρίσκεται μέσα σε ρεματιά και λειτουργούσε μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα.



Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr