Ένα ολόκληρο καλοκαίρι λουσμένο στο μεσογειακό φως, σε ξενοδοχεία-προορισμούς σε Ελλάδα και Κύπρο
Ένα ολόκληρο καλοκαίρι λουσμένο στο μεσογειακό φως, σε ξενοδοχεία-προορισμούς σε Ελλάδα και Κύπρο
Tα ξενοδοχεία της Louis Hotels είναι συνώνυμα του καλοκαιριού.
Από τα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου μέχρι τις παραλίες της Κύπρου, το καλοκαίρι στη Μεσόγειο είναι η πιο φωτεινή και ανοιχτόκαρδη εποχή του χρόνου. Είναι τρόπος να ζεις, να ταξιδεύεις και να νιώθεις ότι βρίσκεσαι ακριβώς εκεί όπου θέλεις να είσαι.
Με αυτή τη φιλοσοφία στον πυρήνα της νέας καλοκαιρινής της καμπάνιας, η Louis Hotels υποδέχεται τη σεζόν με το μήνυμα «Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ, όπου ανήκεις» και προσφέρει έκπτωση 35% σε επιλεγμένα ξενοδοχεία και βίλες σε Ελλάδα και Κύπρο, για κρατήσεις που πραγματοποιούνται μέσω του louishotels.com έως τις 30 Ιουνίου. Παράλληλα, η καμπάνια περιλαμβάνει δωρεάν διαμονή για έως και δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις, ανάλογα με το ξενοδοχείο και την προσφορά. Με ιστορία που ξεκινά από το 1935 και παρουσία δεκαετιών στον χώρο της φιλοξενίας, η Louis Hotels έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους ξενοδοχειακούς ομίλους στην Κύπρο και την Ελλάδα. Το portfolio του ομίλου αριθμεί 25 ξενοδοχεία σε εμβληματικούς προορισμούς, από την Πάφο, τον Πρωταρά, τη Λεμεσό και τη Λευκωσία έως την Κέρκυρα, την Κρήτη, τη Μύκονο, τη Ζάκυνθο και τη Ρόδο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Με αυτή τη φιλοσοφία στον πυρήνα της νέας καλοκαιρινής της καμπάνιας, η Louis Hotels υποδέχεται τη σεζόν με το μήνυμα «Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ, όπου ανήκεις» και προσφέρει έκπτωση 35% σε επιλεγμένα ξενοδοχεία και βίλες σε Ελλάδα και Κύπρο, για κρατήσεις που πραγματοποιούνται μέσω του louishotels.com έως τις 30 Ιουνίου. Παράλληλα, η καμπάνια περιλαμβάνει δωρεάν διαμονή για έως και δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις, ανάλογα με το ξενοδοχείο και την προσφορά. Με ιστορία που ξεκινά από το 1935 και παρουσία δεκαετιών στον χώρο της φιλοξενίας, η Louis Hotels έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους ξενοδοχειακούς ομίλους στην Κύπρο και την Ελλάδα. Το portfolio του ομίλου αριθμεί 25 ξενοδοχεία σε εμβληματικούς προορισμούς, από την Πάφο, τον Πρωταρά, τη Λεμεσό και τη Λευκωσία έως την Κέρκυρα, την Κρήτη, τη Μύκονο, τη Ζάκυνθο και τη Ρόδο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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