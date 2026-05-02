Αποστολή στα Ανατολικά Άγραφα: Η εμπειρία του καγιάκ στη Στεφανιάδα
Στα Άγραφα, η λίμνη Στεφανιάδα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία ανάμεσα σε δέντρα που ξεπροβάλλουν από το νερό, ιστορία και ηρεμία
Στις 30 Ιανουαρίου 1963, η έντονη και πολυήμερη βροχόπτωση προκάλεσε μια κατολίσθηση στα Άγραφα, η οποία έφραξε την κοίτη του Κουμπουριανίτικου ποταμού. Έτσι, μέσα σε λίγους μήνες, δημιουργήθηκε η νεότερη λίμνη της Ελλάδας, η Στεφανιάδα, σε υψόμετρο 750 μέτρων. Κάτω από την επιφάνειά της, πνιγμένα για πάντα, δύο σπίτια και ένας νερόμυλος. Σήμερα, έξι δεκαετίες μετά, οι κορυφές των βυθισμένων δέντρων που ξεπροβάλλουν από το νερό συνθέτουν ένα από τα πιο ιδιαίτερα τοπία που μπορείς να δεις με καγιάκ στην Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα