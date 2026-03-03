City Break στην Ευρώπη: 3 εναλλακτικοί προορισμοί για τους επόμενους μήνες
City Break στην Ευρώπη: 3 εναλλακτικοί προορισμοί για τους επόμενους μήνες
3 ευρωπαϊκά hidden gems που γοητεύουν με την ατμόσφαιρα, την ιστορία, τον παλμό τους και, φυσικά, το υπέροχο φαγητό τους.
Η άνοιξη θεωρείται η ιδανική εποχή για ταξίδι στην Ευρώπη. Οι χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα, που ειδικά στις βόρειες χώρες είναι ιδιαίτερα συχνές, έχουν πια υποχωρήσει, ενώ η ζέστη, η άπνοια και η έντονη υγρασία του καλοκαιριού -φαινόμενα που παρατηρούνται συχνά σε πόλεις με μεγάλα ποτάμια- δεν έχουν κάνει ακόμη την εμφάνισή τους.
Η φύση είναι στα καλύτερά της. Η τουριστική κίνηση είναι πιο ήπια και οι τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και καταλύματα είναι συχνά χαμηλότερες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Η φύση είναι στα καλύτερά της. Η τουριστική κίνηση είναι πιο ήπια και οι τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και καταλύματα είναι συχνά χαμηλότερες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα